Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil Gözaltında

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Serdar Ortaç, "İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi yakalanırken, 5 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

'TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLDUM, ÇOK ÜZGÜNÜM'

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye götürülürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, "Çok üzgünüm. İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" dedi.