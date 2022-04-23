Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya Büyük Şok! - Son Dakika
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Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya Büyük Şok!

23.04.2022 19:34
Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya Büyük Şok!

Sokak köpeklerine dair açıklaması nedeniyle tepki çeken şarkıcı Yıldız Tilbe, Söylemezsem Olmaz programında kendisinin kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında konuşmama kararı aldırttı. Serengil, Bali ve Arto hapse mi girecek? İşte cevabı...

Şarkıcı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında 'saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı.

"CAHİL KADIN, HAYVAN DÜŞMANI" DEMİŞLERDİ...

Yıldız Tilbe, kendisi üzerinden gündem oluşturduklarını, konuyu köpürttüklerini ve kendisine 'cahil kadın, hayvan düşmanı, akıl sağlığı bozuk, sen geber' şeklinde söylemlerde bulunduklarını iddia ederek sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında korunma talebinde bulundu.

EĞER MAHKEMENİN KARARINA UYMAZLARSA...

Talebi değerlendiren mahkeme, davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun 1 ay süreyle Yıldız Tilbe'ye yönelik şiddet tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemelerine hükmetti.

Mahkeme ayrıca, 3 sunucunun karara uymaması halinde 3 günden 10 güne kadar 'zorlama hapis' uygulanmasına karar verdi.

YILDIZ TİLBE KİMDİR?

Yıldız Tilbe 16 Temmuz 1966, İzmir doğumlu, Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde doğan Yıldız Tilbe, Kürt ve Zaza kökenli ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür. Ailesi içinde "Yadigar" takma adıyla hitap edilmiştir. Tuncelili ve Zaza kökenli olan annesinin adı Altun, Ağrılı ve Kürt kökenli olan babasının adı ise Ali'dir. Babası Ali Tilbe mevsimlik işçiydi. Orta ikinci sınıfta okuduğu Mustafa Rahmi Balaban Orta Okulu'nda eğitimini bırakmak zorunda kalarak, küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlamıştır.

2018 yılında proje albümü yapılmış ve 39 sanatçı Yıldız Tilbe'nin yıldızlı şarkılarını söylemiş olup; o yılın en çok satan albümleri arasında yer almış ve en beğenilen proje dallarında bütün ödülleri almıştır.

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya Büyük Şok!
Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya Büyük Şok!
Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya Büyük Şok!

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Seren Serengil, Yıldız Tilbe, Bircan Bali, Arto, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya Büyük Şok! - Son Dakika


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