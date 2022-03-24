Seren Serengil bombayı patlattı! Seyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin Ebru Gündeş ile anılan Rassan Khoshnaw olduğunu iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi

Seren Serengil bombayı patlattı! Seyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin Ebru Gündeş ile anılan Rassan Khoshnaw olduğunu iddia etti

24.03.2022 20:29

Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Seren Serengil, Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Serengil, Şeyma Subaşı'nın Ebru Gündeş ile ismi anılan Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw ile beraber olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili konuşan Serengil, "Emin bir yerden duydum. Bu Iraklı çocuk, bir ay Ebru ile aşk yaşamış çocuk sonra uzamış. Şeyma ile berabermiş. Ona ağır kaldı" dedi.

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı'nın özel hayatı hakkında magazin gündemini sallayan bir iddia ortaya attı.

EBRU GÜNDEŞ'İ BIRAKIP ŞEYMA'YA GİTTİ

Serengil'e göre Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş'i bırakıp Şeyma Subaşı'na gitti. Bir süre önce Ebru Gündeş'le ismi anılan Rassan Khoshnaw, iddialara göre ünlü şarkıcının sahnesine o kadar çok gitti ki Gündeş'in müşterileri azaldı.

Seren Serengil, Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisini ifşa etti: Ebru Gündeş ile aşk yaşamış

"ŞEYMA İLE BERABERMİŞ"

Seren Serengil canlı yayında şunları söyledi: "Emin bir yerden duydum. Bu Iraklı çocuk, bir ay Ebru ile aşk yaşamış çocuk sonra uzamış. Şeyma ile berabermiş. Ona ağır kaldı. Ebru tip olarak da ağır olmaz. Bununla görüşüyormuş. Şeyma her ay 60 bin TL nafaka alıyormuş bu arada."

Şeyma Subaşı'nın bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Seren Serengil, Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisini ifşa etti: Ebru Gündeş ile aşk yaşamış
Seren Serengil bombayı patlattı! Seyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin Ebru Gündeş ile anılan Rassan Khoshnaw olduğunu iddia etti
Seren Serengil bombayı patlattı! Seyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin Ebru Gündeş ile anılan Rassan Khoshnaw olduğunu iddia etti
YORUMLAR
500
Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi? Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?

Söylemezsem Olmaz, Seren Serengil, Şeyma Subaşı, Ebru Gündeş, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seren Serengil bombayı patlattı! Seyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin Ebru Gündeş ile anılan Rassan Khoshnaw olduğunu iddia etti - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Fransız basını açıkladı! İste Kerem Aktürkoğlu'nun bilinmeyen hikayesi
20:04 NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
19:59 Rus istihbaratından gündem olacak iddia: Federal Güvenlik Servisi darbe hazırlığında
19:28 Takımda yeni düzenleme! Fenerbahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı kalıyor
19:25 Adliye çıkışı yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
19:23 Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 20:39:58. #1.11#
SON DAKİKA: Seren Serengil bombayı patlattı! Seyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin Ebru Gündeş ile anılan Rassan Khoshnaw olduğunu iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement