Seren Serengil bombayı patlattı! Seyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin Ebru Gündeş ile anılan Rassan Khoshnaw olduğunu iddia etti - Son Dakika

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı'nın özel hayatı hakkında magazin gündemini sallayan bir iddia ortaya attı.

EBRU GÜNDEŞ'İ BIRAKIP ŞEYMA'YA GİTTİ

Serengil'e göre Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş'i bırakıp Şeyma Subaşı'na gitti. Bir süre önce Ebru Gündeş'le ismi anılan Rassan Khoshnaw, iddialara göre ünlü şarkıcının sahnesine o kadar çok gitti ki Gündeş'in müşterileri azaldı.

"ŞEYMA İLE BERABERMİŞ"

Seren Serengil canlı yayında şunları söyledi: "Emin bir yerden duydum. Bu Iraklı çocuk, bir ay Ebru ile aşk yaşamış çocuk sonra uzamış. Şeyma ile berabermiş. Ona ağır kaldı. Ebru tip olarak da ağır olmaz. Bununla görüşüyormuş. Şeyma her ay 60 bin TL nafaka alıyormuş bu arada."

Şeyma Subaşı'nın bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.