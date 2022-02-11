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Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar! - Son Dakika

Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!

11.02.2022 14:32

Söylemezsem Olmaz programında Ebru Gündeş ile Hadise'nin seneler önce çekilmiş yan yana fotoğrafını gören Seren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü. Serengil. "Bu travma geçecek bir şey değil. Genel konuşuyorum ama bunlarla ilgili değil, ahlaksızlıktan oluyor. Ahlak yoksunluğundan oluyor." dedi.

Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olarak yer alan Seren Serengil, Ebru Gündeş ve Hadise'nin yan yana fotoğrafına ateş püskürdü. Serengil, Arkadaşımın, kardeşimin, komşumun her neysenasıl gidip kocasıyla gidip beraber olabilirim? Adam mı yok dünyada? Her şey para mı?" dedi

"ADAM MI YOK DÜNYADA? "

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Ebru Gündeş'in 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Hadise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanlarken "Dostum" dediği Ebru Gündeş'in herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Gündeş'in sessizliği "Bilgiyi Ebru mu servis etti?" sorusunu da beraberinde getirmişti. Şuan Mehmet Dinçerler ile sevgili olan Hadise'nin geçtiğimiz yıllarda Ebru Gündeş ile çekilmiş fotoğrafını ekranda yer almasına üzerine Seren Serengil,"Bu travma geçecek bir şey değil. Genel konuşuyorum ama bunlarla ilgili değil, ahlaksızlıktan oluyor. Ahlak yoksunluğundan oluyor. Arkadaşımın, kardeşimin, komşumun her neysenasıl gidip kocasıyla gidip beraber olabilirim? Adam mı yok dünyada? Her şey para mı?" dedi

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Söylemezsem Olmaz, Seren Serengil, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar! - Son Dakika
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