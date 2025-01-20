Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, iddialar sonrası ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, iddialar sonrası ilk kez görüntülendi

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Son dönemde 'reklam aşkı' iddialarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez görüntülendi. İstanbul Kuruçeşme'de görüntülenen çiftin aşk dolu bakışları dikkat çekti.

20.01.2025 09:59
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Bir süredir aşk yaşayan ancak aşklarının reklam olduğu yönünde iddialar ortaya atılan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, iddiaların ardından ilk kez görüntülendi.

Reklam aşkı yaşadıkları öne sürülen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, İstanbul Kuruçeşme'de görüntülendi. İddialardan önce ayrıldığı düşünülen çift, zor günleri birlikte atlatma kararı alarak barıştı.

Bir iş insanı tarafından şarkıcıyla aşk yaşaması için 5 milyon euro aldığı iddia edilen ve bu konuda geçtiğimiz günlerde ifade veren Sarıkaya'nın neşeli halleri dikkat çekti. Gazetecileri görünce kahkaha atan çift, iddiaların doğru olmadığını bu şekilde söylemiş oldu.

Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada tanık olarak ifade veren Serenay Sarıkaya, reklam aşkı için savcıya, "Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş insanından 5 milyon euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır" demişti.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, iddialar sonrası ilk kez görüntülendi

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Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, iddialar sonrası ilk kez görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, iddialar sonrası ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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