Ünlü oyuncu Serkan Keskin'in annesi vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ünlü oyuncu Serkan Keskin'in annesi vefat etti

Geniş Video İzle

Ünlü oyuncu Serkan Keskin'in annesi Zeliha Keskin, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti. Keskin'in cenazesi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprağa verildi.

01.05.2025 18:49  Güncelleme: 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Serkan Keskin'in yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat eden annesi Zeliha Keskin (78), Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprağa verildi. Serkan Keskin'i yakınları ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

SERKAN KESKİN'İN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmitli sanatçı Serkan Keskin'in annesi Zeliha Keskin, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Keskin'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Sanatçı Serkan Keskin'in Annesi Vefat Etti

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenaze töreninde sanatçı Serkan Keskin ile eşi Meriç Aral, Keskin'in kardeşleri ve babaları Vehbi Keskin taziyeleri kabul etti. Törene Keskin ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanatçı dostları Cengiz Bozkurt, Onur Ünlü, Birkan Sokullu, Boran Kuzum, Sarp Aydınoğlu, Alina Boz ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer katıldı.

Sanatçı Serkan Keskin'in Annesi Vefat Etti
Ünlü oyuncu Serkan Keskin\'in annesi vefat etti
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Serkan Keskin, Kocaeli, Kocaeli, Magazin, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Serkan Keskin'in annesi vefat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Osman A:
    Allah rahmet eylesin.Ama arkadaşın neresi ünlü anlamadım. 1 6 Yanıtla
  • Muro Karo:
    Senin tanımadıkların ünsüz oluyor demekki bilader. Bosever sen çok kafini yorma böyle seylere 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık musalla taşı ilk kez görenleri ürkütüp kaçırıyor İki asırlık musalla taşı ilk kez görenleri ürkütüp kaçırıyor
Hamas’tan 1 Mayıs’ta küresel protesto çağrısı Hamas'tan 1 Mayıs'ta küresel protesto çağrısı
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
Elektrikli motosikletle otomobil çarpıştı: Sürücünün gözü çıktı Elektrikli motosikletle otomobil çarpıştı: Sürücünün gözü çıktı
Fahrettin Altun’dan Özgür Özel’e tepki: Devletimizi tanımadığını açıkça ortaya koymuştur Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e tepki: Devletimizi tanımadığını açıkça ortaya koymuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz kafe ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti
Ehliyetsiz sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı Ehliyetsiz sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı
İzmir Adliyesi’nde gıda zehirlenmesi iddiası yalanlandı İzmir Adliyesi'nde gıda zehirlenmesi iddiası yalanlandı
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Uşak’ta uyuşturucu operasyonu 11 kişi tutuklandı Uşak'ta uyuşturucu operasyonu! 11 kişi tutuklandı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı

20:28
Kartalkaya faciasında yeni görüntü: Can pazarı sırasında araba derdine düştüler
Kartalkaya faciasında yeni görüntü: Can pazarı sırasında araba derdine düştüler
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
19:17
1 Mayıs’ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı
1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı
18:48
ABD’de Signal skandalına imza atan Mike Waltz görevinden ayrılıyor
ABD'de Signal skandalına imza atan Mike Waltz görevinden ayrılıyor
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
09:05
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
08:39
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
02:00
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 21:56:37. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Serkan Keskin'in annesi vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.