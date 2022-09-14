Fulin'den Köpeğe İlginç Hediye

'Korkularım Var' parçasıyla müzik listelerinin üst sırasında olan ve TikTok'ta fenomen haline gelen Fulin , arkadaşının Diva adlı köpeğinin doğum gününü kutladı. Şarkıcı, minik dosta köpek maması ve kemiklerden oluşan tabağa mum koyarak, üfletti.

Fulin'in, köpeğe doğum günü hediyesi olarak ise altın zincir takması dikkat çekti. Şarkıcı, "Doğum günümde ailem, arkadaşlarım ve hayranlarım genelde bana böyle bileklik gibi hediyeler alıyor. Acaba beni sevenlerde, köpek sever gibi seviyor" diyerek, güldürdü.

Şarkıcı, minik dosta pasta üflettiği anları da sosyal medya hesaplarından yayınladı. Fulin'in güzelliği ve giyim tarzı, beğeni topladı.