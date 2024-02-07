Sette olay çıkardı! Fahriye Evcen, lüks karavanı gelmeden çekimlere başlamadı - Son Dakika
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Sette olay çıkardı! Fahriye Evcen, lüks karavanı gelmeden çekimlere başlamadı

Sette olay çıkardı! Fahriye Evcen, lüks karavanı gelmeden çekimlere başlamadı

Eşi Burak Özçivit ile bir reklam markasıyla 80 milyon TL karşılığında 2 yıllık anlaşma imzalayan Fahriye Evcen, sette karavan krizi yaşadı. Kendisine özel bir kulis hazırlan Evcen, karavan olmadan çekimlere başlamak istemediği için lüks bir karavan temin edildi.

07.02.2024 09:39  Güncelleme: 09:43
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Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, bir mobilya markasının reklam yüzü oldu. 2 yıllık anlaşma imzalayan çift, 80 milyon TL kazanacak. Önceki gün çekim için sete giden çiftten Evcen, kendisine özel hazırlanan kulisin yanı sıra özel karavan isteyince kriz çıktığı ileri sürüldü.

KARAVAN GELMEYİNCE ÇEKİME BAŞLAMADI

Çapamag'ta yer alan habere göre, hazırlanması için reklamın çekileceği platoda kendisine özel bir kulis hazırlanan Fahriye Evcen'in özel bir karavan istediğini belirterek olay çıkardığı ileri sürüldü. Sette olay çıkardığı konuşulan oyuncu, karavan gelmeden çekimlere başlamadı. Krizin ardından Evcen'in isteği üzerine sete kısa süre içerisinde lüks bir karavan getirildi.

Setteki karavan krizi kısa sürede gündem olurken Fahriye Evcen'den henüz bir açıklama gelmedi.

Sette olay çıkardı! Fahriye Evcen, lüks karavanı gelmeden çekimlere başlamadı
Sette olay çıkardı! Fahriye Evcen, lüks karavanı gelmeden çekimlere başlamadı
Sette olay çıkardı! Fahriye Evcen, lüks karavanı gelmeden çekimlere başlamadı
Sette olay çıkardı! Fahriye Evcen, lüks karavanı gelmeden çekimlere başlamadı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • seçkin mert: Görgüsüzlüğün bu kadarına da pes!!! 139 7 Yanıtla
  • Harun Gür: Bence haklı.Kıyafetini sokakta değişemez. Dünya starı. Bu lüks değil ihtiyaç. 19 108 Yanıtla
  • Oyun Vagonu: Karavan varken Lüksünü istediyse tamam oda kibrin doruklarına ulaşmış demektir. Lakin karavan yoksa kadın ne yapsın nerede kıyafet değiştirecek. 54 12 Yanıtla
  • Doğan Avcı: Görgüsüzlük ve şımarıklık... 49 5 Yanıtla
  • Talip Konyali: KARAVAN YETMİYOR BİDE LÜX OLACAK..BAŞKA EMRİN..BU KENDİNİ ''MERİLİN MONRO'' MU ZANNEDİYOR ACABA... 49 5 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN : Allah herkese çirkin şansı versin, hem çirkin ,hem de görgüsüz 24 6 Yanıtla
  • Orhan Metin: Karikocaya 80 milyon reklam parası veriyorlar ondan sonra sattıkları ürüne 5 TL zam yapıp bizden çıkıyor patronlara dokunmuyor 3 1 Yanıtla
  • Harun Gür: Ne kadar protesto etmişiniz. Ne yani pazarcı kamyonet kasasımı olacak. Siz böyle star olsanız neler isterdiniz. Kıskançlar. 2 2
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