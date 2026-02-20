'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi - Son Dakika
'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi

Haberin Videosunu İzleyin
\'Sevdiğim Sensin\' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
20.02.2026 13:01
Haberin Videosunu İzleyin
\'Sevdiğim Sensin\' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
Haber Videosu

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in kıyafeti üzerinden hedef alınmasının ardından, Star TV'de yayınlanan ''Sevdiğim Sensin'' dizisindeki bir sahne tartışma yarattı. Dizide köyden büyükşehre gelen genç bir karakterin yürüyen merdiveni bilmemesi ve binmek istememesi sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar, sahnenin gerçeklikten uzak ve aşağılayıcı olduğunu savunarak diziye eleştiriler yöneltti.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in giyiminden dolayı aşağılanmasının yankıları sürerken Star TV'de ekrana gelen 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken bir sahne yayınlandı.

Dizide köyden büyükşehre gelen genç bir kızı canlandıran oyuncunun yürüyen merdivenin ne olduğunu bilmemesi ve binmek istememesi ekran başındakiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Bu sahne için sosyal medyada da "Daha yeni şalvar giyen kadınlara 'ahırda inek sağ' denilmişken bu sahnede neyin nesi böyle... Bu ülkede yürüyen merdivenin ne olduğu herkes çok iyi bilir" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

  • Bu yaşta bir kızın şu zamanda bu kadar cahil olmasına imkan yok. Bıktık bu tür dizlerden...
  • Skandal değil. Ülke bunu seviyor.
  • Zaten gına geldi artık. Yalı köşk dizilerinden...
  • Bu zamanın köylüsü seni suya götürür susuz getirir.

Televizyon, Magazin, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Ya bu dizi önceden çekilmişti her konudan bişey cikartiuorsunuz boş haber. 7 4 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    noel baba zeynep bi taş attı kuyuya millet çıkaramıyor :) 5 3 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Yahu ne anlatıyorsunuz ne prim kastınız ama 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi - Son Dakika
