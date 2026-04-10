Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar
10.04.2026 18:43
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar
Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, bir sonraki satıştan pay haklarının olduğu Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın transfer durumu hakkında açıklama yaparak, ''Şu ana kadar transfer süreciyle ilgili Galatasaray yönetiminden tarafımıza ulaşan bir telefon ya da resmi bir görüşme talebi olmadı'' dedi.

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, son dönemde Avrupa devlerinin radarına giren eski oyuncuları Barış Alper Yılmaz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tahiroğlu, milli yıldızın geleceğiyle ilgili Galatasaray cephesinden henüz kendilerine bir bilgilendirme gelmediğini ifade etti.

"AVRUPA'YA GİTMESİ GURUR VERİR"

Radyospor’a konuşan Başkan Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz’ın hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla gösterdiği performanstan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Altyapımızdan yetişen ve bizde emek veren oyuncuları en üst seviyede görmek bizim için en büyük gurur kaynağı. Barış Alper'in kariyerine Avrupa’nın önemli kulüplerinde devam etmesi hem Türk futbolu hem de Keçiörengücü için vizyoner bir adım olur. Ancak şu ana kadar transfer süreciyle ilgili Galatasaray yönetiminden tarafımıza ulaşan bir telefon ya da resmi bir görüşme talebi olmadı. Şu an sadece süreci uzaktan takip ediyoruz."

GÖZLER %20'LİK PAYDA

Barış Alper Yılmaz’ın Ankara Keçiörengücü’nden Galatasaray’a transferi sırasında yapılan sözleşme gereği, Başkent ekibinin oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay hakkı bulunuyor. Eğer 25 yaşındaki futbolcu yüksek bir bonservis bedeliyle Avrupa’ya transfer olursa, Keçiörengücü de bu satıştan ciddi bir gelir elde edecek.

SEZON İSTATİSTİKLERİYLE BÜYÜLEDİ

Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında jokere dönüşen ve sergilediği hırslı futbolla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, çıktığı 43 resmi maçta 11 gol ve 15 asistlik dev bir katkı sağlayarak kariyer rekorunu kırdı. Genç yıldızın güncel piyasa değerinin yükselmesiyle birlikte, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısının çalınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    yav sana ne oluyor otur oturduğun yerde satmıyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
100 bin öğrenciye 2 bin TL kantin desteği 100 bin öğrenciye 2 bin TL kantin desteği
Kendi kazdığı devasa çukurda can verdi Kendi kazdığı devasa çukurda can verdi
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
11’inci Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı Mardin’de başladı 11'inci Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı Mardin'de başladı
Epilepsi nöbeti geçiren üniversiteli İlknur hayatını kaybetti Epilepsi nöbeti geçiren üniversiteli İlknur hayatını kaybetti

19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Sergen Yalçın’dan ilk 11’de büyük sürprizler
Sergen Yalçın'dan ilk 11'de büyük sürprizler
18:47
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
17:40
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
13:20
Ayhan Bora Kaplan davasında eski KOM Şube Müdürü’nden dikkat çeken ifadeler
Ayhan Bora Kaplan davasında eski KOM Şube Müdürü'nden dikkat çeken ifadeler
