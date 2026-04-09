Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Antalya- Isparta karayolunda feci bir kaza meydana geldi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 19.30 sıralarında karayolunun Kazak Tüneli mevkiinde yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 CON 405 plakalı kamyon ile 07 CJJ 403 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA/ İHA