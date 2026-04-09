Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Antalya- Isparta karayolunda feci bir kaza meydana geldi.
Kaza, saat 19.30 sıralarında karayolunun Kazak Tüneli mevkiinde yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 CON 405 plakalı kamyon ile 07 CJJ 403 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA/ İHA
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?