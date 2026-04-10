Sinem Dedetaş\'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Üsküdar Belediye Meclisi’nde Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın konuşması sırasında karşılıklı sloganlar atıldı. Salondaki gerginlik, Dedetaş’ın itidal çağrısıyla büyümeden son buldu.

KARŞILIKLI SLOGANLAR

Üsküdar Belediye Meclis Toplantısı’nda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın konuşma yaptığı sırada salondan “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları yükseldi. Bu sloganlara karşılık başka bir grup ise “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” şeklinde tezahüratta bulundu.

SALONU BOŞALTMA KARARI GERİ ÇEKİLDİ

Yaşanan gelişmeler üzerine meclis başkanı, ilk sloganı atan grubun salondan çıkarılmasını istedi. Ancak Sinem Dedetaş araya girerek bu karara engel oldu ve ortamın sakinleşmesini sağladı.

SALONA DAMGA VURAN SÖZLER

Sinem Dedetaş yaptığı konuşmada, hiçbir siyasi ismin anılmasından rahatsızlık duymadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben sayın Cumhurbaşkanımızın tezahüratının yapılmasından rahatsız olmuyorum. Buradaki kimsenin de olacağını düşünmüyorum. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sayın Ekrem İmamoğlu'nun adının anılmasından da kimsenin rahatsız olacağını düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın isminin bu şekilde buralarda siyasete malzeme edilmesini de doğru bulmuyorum.

Bunu daha önce dile getirmiştim. Yine dile getiriyorum. Burası Üsküdar Belediyesi. Meclis üyesi faaliyet raporunu sunmak üzere buradayız. Hepimizin kıymetleri var, hepimizin değerleri var. Dini değerlerimiz, manevi değerlerimiz hepsi bizim değerlerimiz. Hepsine de sahibiz. O yüzden lütfen birbirimize saygılı olalım. Burayı da tezahürat alanına çevirmeyelim, sunum yapacağız izninizle"

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ OPERASYONUNA TEPKİ

Konuşmasında Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonlara tepki gösteren Dedetaş, "Bu belediye iki yıl önce kurulmadı; bu belediyenin bir geçmişi de var. Bu belediyenin geçmişine dair buradaki meclis üyelerinin önceki dönemde savcılığa vermiş olduğu hiçbir suç duyurusu dikkate alınmazken, bizim üzerimize geliniyor. Bakın, biz yine denetimden geçelim; bugüne kadar altı müfettiş atlattık, altı yüz tane de atlatalım. Hiçbir problem yok. Biz iki yıldır buradayız. Yani belediyenin kuruluşundan bu zamana kadar yapılan faaliyetlerle bizim iki yılımızın kıyaslanması çok gerçekçi olmuyor. Ben de merak ediyorum, bu belediye iki yıl önce mi kuruldu? Keşke geçmişte daha iyi hizmet yapılsaydı da biz şu anda bu kadar çukur doldurmak zorunda kalmasaydık" dedi. Para görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını ve dekontlarla kanıtlandığını belirten Dedetaş, her ay belediye gelirinin yüzde 40'ının bir önceki dönemin borcuna kesildiğini söyledi.