Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum - Son Dakika
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum

10.04.2026 16:09
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediye meclisinde konuşma yaparken sözü "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla bölündü. Buna karşılık Dedetaş, "Ben ne Cumhurbaşkanımızın ne de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun adının anılmasından rahatsızlık duymuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın isminin bu şekilde siyasete malzeme edilmesini de doğru bulmuyorum" dedi.

Üsküdar Belediye Meclisi’nde Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın konuşması sırasında karşılıklı sloganlar atıldı. Salondaki gerginlik, Dedetaş’ın itidal çağrısıyla büyümeden son buldu.

KARŞILIKLI SLOGANLAR 

Üsküdar Belediye Meclis Toplantısı’nda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın konuşma yaptığı sırada salondan “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları yükseldi. Bu sloganlara karşılık başka bir grup ise “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” şeklinde tezahüratta bulundu. 

SALONU BOŞALTMA KARARI GERİ ÇEKİLDİ

Yaşanan gelişmeler üzerine meclis başkanı, ilk sloganı atan grubun salondan çıkarılmasını istedi. Ancak Sinem Dedetaş araya girerek bu karara engel oldu ve ortamın sakinleşmesini sağladı.

SALONA DAMGA VURAN SÖZLER

Sinem Dedetaş yaptığı konuşmada, hiçbir siyasi ismin anılmasından rahatsızlık duymadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben sayın Cumhurbaşkanımızın tezahüratının yapılmasından rahatsız olmuyorum. Buradaki kimsenin de olacağını düşünmüyorum. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sayın Ekrem İmamoğlu'nun adının anılmasından da kimsenin rahatsız olacağını düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın isminin bu şekilde buralarda siyasete malzeme edilmesini de doğru bulmuyorum. 

Bunu daha önce dile getirmiştim. Yine dile getiriyorum. Burası Üsküdar Belediyesi. Meclis üyesi faaliyet raporunu sunmak üzere buradayız. Hepimizin kıymetleri var, hepimizin değerleri var. Dini değerlerimiz, manevi değerlerimiz hepsi bizim değerlerimiz. Hepsine de sahibiz. O yüzden lütfen birbirimize saygılı olalım. Burayı da tezahürat alanına çevirmeyelim, sunum yapacağız izninizle"

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ OPERASYONUNA TEPKİ

Konuşmasında Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonlara tepki gösteren Dedetaş, "Bu belediye iki yıl önce kurulmadı; bu belediyenin bir geçmişi de var. Bu belediyenin geçmişine dair buradaki meclis üyelerinin önceki dönemde savcılığa vermiş olduğu hiçbir suç duyurusu dikkate alınmazken, bizim üzerimize geliniyor. Bakın, biz yine denetimden geçelim; bugüne kadar altı müfettiş atlattık, altı yüz tane de atlatalım. Hiçbir problem yok. Biz iki yıldır buradayız. Yani belediyenin kuruluşundan bu zamana kadar yapılan faaliyetlerle bizim iki yılımızın kıyaslanması çok gerçekçi olmuyor. Ben de merak ediyorum, bu belediye iki yıl önce mi kuruldu? Keşke geçmişte daha iyi hizmet yapılsaydı da biz şu anda bu kadar çukur doldurmak zorunda kalmasaydık" dedi. Para görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını ve dekontlarla kanıtlandığını belirten Dedetaş, her ay belediye gelirinin yüzde 40'ının bir önceki dönemin borcuna kesildiğini söyledi. 

Üsküdar Belediyesi, Operasyon, Siyaset, Gündem, Güncel, Son Dakika

Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Skriniar'a hırsızlık şoku! Çuvalla parasını çaldılar
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Advertisement
