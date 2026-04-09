İtalyan Lisesi\'nde Grev Kararı

09.04.2026 21:01
Özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenler, toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle grev kararı aldı.

İSTANBUL'un tarihi eğitim kurumlarından Özel İtalyan Lisesi'nde, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine okulda çalışan Türk öğretmenler grev kararı aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde TEZ-KOOP tarafından eylem düzenlendi.

"SÖZLEŞME SÜRECİ BU ŞEKİLDE TAMAMLANAMAZ"

Beyoğlu'nda bulunan Özel İtalyan Lisesi'nde yaklaşık 4 ay önce toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri başladı. Okulda çalışan Türk öğretmenlerin bağlı olduğu Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube ile okul yönetimi arasında yürütülen görüşmelerde, ekonomik şartlar ve enflasyon oranları gerekçe gösterilerek iyileştirme talep edildi. Bunun üzerine 10 Aralık tarihinden itibaren iddiaya göre öğretmenler ile okul yönetimi arasındaki iletişim tamamen koptu. Sendikanın tekliflerine karşılık, okul yönetiminin masadan çekilmesi ve karşı teklif sunmaması üzerine süreç grev aşamasına taşındı.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ 67 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan 14 Türk öğretmen iş bırakma eylemi 67'inci gününde sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde gerçekleştirilen eyleme DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Şubeleri, Emekçi Kadınlar Platformu, İşçi Demokrasi Partisi, Vatan Partisi, TÜRK-İŞ İstanbul Bölge Temsilcisi Halil Faki Erdal, Eğitim-Sen İstanbul Şubeleri, Tekgıda-İş Sendikası, Türkiye Sağlık İş Sendikası, Sosyalist Emekçiler Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği, İşçi Birlikleri Sendikası, Emek Partisi katıldı. Eylemin sonunda öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önüne kalem bıraktı.

"HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI OLMAYAN BİR METİNLE BU SÜREÇ TAMAMLANAMAZ"

Karakurt, "İtalyan yetkililerle konsolosluk bünyesinde yapılan son görüşmede uzlaşma sağlanmıştır. Ancak bugün bizden hukuki bağlayıcılığı olmayan, toplu iş sözleşmesi niteliği taşımayan ve niyet mektubundan öteye geçmeyen bir metni imzalamamız istenmektedir. 'Bugün, masada evet diyoruz, ama yarın hayata geçiremeyebiliriz' şeklinde bir yaklaşım kabul edilemez. Sözleşme süreci bu şekilde tamamlanamaz. Türk yasaları çerçevesinde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ya bağlayıcı bir anlaşma ile sonuçlanır ya da uyuşmazlık süreci devam eder. Hukuki bağlayıcılığı olmayan bir metinle bu süreç tamamlanamaz. Grevin sona ermesi niyetlerle değil, gerçek ve bağlayıcı sözleşmelerle mümkündür. Çalışanların hakları 'niyetlerle' değil, ancak gerçek ve hukuken bağlayıcı sözleşmelerle korunabilir. Bizler belirsizliğe değil, somut haklara imza atarız" diye konuştu.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NI YAPICI BİR ROL ÜSTLENMEYE DAVET EDİYORUZ"

Karakurt, "Milli Eğitim Bakanlığı'nı bir kez daha yapıcı bir rol üstlenmeye davet ediyoruz. Bakanlık eliyle yapılan 'ikame öğretmen' hamlesi mevcut sorunları daha da artırmış ve süreci çıkmaza sokmuştur. Bu müdahale, Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarda çalışan öğretmenlerin haklarını koruma konusundaki iradesini ve tarafsızlığını sorgulamamıza sebep olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı, kendi öğretmenini bir yabancı kurumun hukuksuz uygulamalarına karşı korumak yerine, o hukuksuzluğun devamlılığına hizmet ederek aslında tüm özel sektör öğretmenlerine şu mesajı vermiştir: 'Hakkınızı ararsanız, biz işverenin yanındayız.' Biz bu tehlikeli mesajı reddediyoruz. Bakanlık, özel okulları sadece ticari işletmeler olarak görmekten vazgeçmelidir. Emek veren öğretmenlerin yanında olmalıdır. Bu hukuksuz ikame modeli, yarın tüm özel sektör öğretmenlerinin tepesinde sallanan bir kılıç haline gelecektir. Biz bu kılıcı kıracağız; sadece kendimiz için değil, özel sektördeki tüm öğretmenlerimizin onuru ve geleceği için direneceğiz ve kazanacağız" dedi.

"TÜRKİYE'DE GEÇERLİLİĞİ OLAN HUKUKİ BİR SÖZLEŞMEYİ TANIMAK ZORUNDASINIZ"

İtalyan Lisesi'nde Tarih öğretmeni İlhan Gülek, "Buradan İtalyan yönetimine sesleniyoruz. Türkiye'de geçerliliği olan hukuki bir sözleşmeyi tanımak zorundasınız, bu anlaşmayı imzalamak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

"GREVİN GİTTİĞİ YERE KADAR, KAZANANA KADAR DİRENEREK KAZANACAĞIZ"

Türk iş İstanbul 1.Bölge Temsilcisi Halil Faki Erdal, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir önce yaptığı yanlıştan dönmesini bizler Türk-İş sınıfı olarak buradan talep ediyoruz. Eğer bu taleplerimiz yerine gelmezse Tez-Koop-İş olarak da Türk-İş olarak da grevin gittiği yere kadar, kazanana kadar direnerek kazanacağız" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

