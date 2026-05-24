CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

24.05.2026 07:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel merkezinde tahliye kararı tebliğ edileceği haberlerinin ardından Kılıçdaroğlu destekçileri ile genel merkezde nöbet tutanlar arasında büyük bir arbede yaşandı.

İstinafın CHP Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararını vermesinin ardından süren hareketlilik gece yarısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine yönelik tahliye talebinde bulunduğu iddiasının CHP Genel Merkezi yöneticilerine ulaşmasının ardından arttı.

CHP yönetimi parti yöneticilerini Genel Merkez'e çağırırken, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda da "Partimize sahip çıkmak için şimdi birlik zamanı" denilerek üyelerin ve yurttaşların Genel Merkez'e gelmesi talep edildi.

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

POLİS SAYISI ARTTI

Genel Merkez etrafındaki polis sayısı artırılırken, parti otobüsleri Genel Merkez bahçesine çekildi. Nöbetçi olanlar dışındaki CHP Milletvekilleri ve parti yöneticileri de Genel Merkez'e gelerek beklemeye başladı.

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

SABAH SAATLERİNDE DE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Partililer, CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile il ve ilçe başkanları da sabah itibarıyla da CHP Genel Merkezi önündeki bekleyişini sürdürüyor.

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

ARBEDE ÇIKTI

Genel Merkez'in önüne gelen Kılıçdaroğlu’na yakın partililer ile genel merkezde nöbet tutan partililer arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada partililer Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen partilileri genel merkezden uzaklaştırdı.

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

GERİLİMİ CHP'Lİ VEKİLLER DÜŞÜRDÜ

Yükselen tansiyon sonrası Suat Özçağdaş, Seyit Torun, Aylin Nazlıaka gibi isimler araya girerek gerginliği dağıttı. Partililerin içeri girmesi çağrısı yapıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray, Dünya Kupası’na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD’ye sokmayız Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı 30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı
Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı
Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2’si ağır, 3 yaralı Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

07:45
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
07:37
İran’dan Trump’ın “Anlaşma hazır“ iddiasına yanıt Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı
İran'dan Trump'ın "Anlaşma hazır" iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı
07:13
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı Gizli Servis 21 yaşındaki saldırganı öldürdü
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Gizli Servis 21 yaşındaki saldırganı öldürdü
07:03
Adana’da 4.9 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
01:11
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçim ofisi için kapatılma kararı alındığı iddia edildi
İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçim ofisi için kapatılma kararı alındığı iddia edildi
00:11
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
23:36
Türkiye’den transfer yapacak mı Acun Ilıcalı’dan zafer sonrası ilk açıklama
Türkiye'den transfer yapacak mı? Acun Ilıcalı'dan zafer sonrası ilk açıklama
23:32
Netanyahu’da ’anlaşma’ paniği: Koalisyon ortaklarını ’acil’ toplantıya çağırdı
Netanyahu'da 'anlaşma' paniği: Koalisyon ortaklarını 'acil' toplantıya çağırdı
23:25
Trump tarihi ilan etti: İran ile anlaşma yakında duyurulacak, Hürmüz Boğazı açılıyor
Trump tarihi ilan etti: İran ile anlaşma yakında duyurulacak, Hürmüz Boğazı açılıyor
22:46
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
22:10
Siyaseti bırakan Meral Akşener’den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 08:29:15. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.