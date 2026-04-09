Resmi açıklama geldi! İşte Asensio'nun sakatlığı

09.04.2026 21:35
Fenerbahçe, Marco Asensio’nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıklarken, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Asensio'nun 10-14 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Marco Asensio’nun sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, İspanyol oyuncunun yaşadığı sakatlığı duyurdu.

SOL DİZ ÖN ÇAPRAZ BAĞINDA SORUN

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Asensio’nun Medicana Ataşehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Fenerbahçe’nin açıklamasında, “Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi. Yıldız futbolcunun sahalara dönüş süresiyle ilgili ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Marco Asensio 10-14 gün sahalardan uzak kalacak.

Marco Asensio, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Üzülmeyin hakemler size yine beleş penaltı verir, gerekirse Uzatma bir 90 dakika daha oynatır. Aslında siz federasyon başkanı sakatlanırsa yada görevden giderse endişe edin. (: 15 13 Yanıtla
  • 0041 0041:
    Cimbom maçında sahada... 4 5 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    tez zamanda iyleş matador. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
