Sevenlerini üzen haberi verdi! Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Tarkan, korona nedeniyle bir süre daha sahneye çıkmayacak

Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği sektörlerin başında müzik sektörü geliyor. Müzikseverlerin konser pistlerinden eksik olmasının yanı sıra sanatçılar da sevenleriyle buluşmamanın özlemini çekiyor. O isimlerden biri olan ve her sene Eylül ayında sahne alan Tarkan'dan üzen haber geldi. Megastar'ın bir klasik haline gelen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserleri bu yıl da yapılmayacak.

"ENERJİNİZ OLMADAN BEN BEN GİBİ DEĞİLİM"

Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Tarkan şu ifadeleri kullandı:

"Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç... Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. "E o zaman neden konser yapmıyorsun?" diyenlerinizi duyuyorum.

"BİR ARAYA GELDİK Mİ KOPARIZ"

Pandemi… Biliyorum belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum, biz bir araya geldik mi koparız. Kimse tutamaz bizi.

"KAVUŞACAĞIZ MUTLAKA SABREDİN"

Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri… E Kimseyi tehlikeye atmak istemem. Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz… Sabredin inci tanelerim. Kavuşacağız mutlaka sabredin..."