Sevgililerden Muhteşem Düet! - Son Dakika
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Sevgililerden Muhteşem Düet!

04.03.2022 21:26
Sevgililerden Muhteşem Düet!

Türk Pop müzik dünyasının sevilen iki sanatçısı İrem Derici ve Cem Belevi, "Belki" isimli aşk şarkısı için bir araya geldi. Aşıkların düeti bugün yayınlandı.

İrem Derici ile Cem Belevi'nin aşkları doludizgin gidiyor. Sevgililer bu birlikteiği müziğe de yansıttı ve muhteşem bir düete imza attı.

Cem Belevi ve İrem Derici, müjdeli haberi sosyal medyalarından duyurarak hayranlarını sevindirdi. Bugün yayınlanan Belki isimli şarkının sözü ve müziği Cem Belevi, aranjesi ise Mustafa Ceceli imzası taşıyor.

Cemiyet Gazino'sunun özel bölümü olarak yerini alan Belki şarkısının klibinin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Özen oturuyor.

Cem Belevi ve İrem Derici'nin Belki isimli şarkısı, 4 Mart'ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayında olacak.

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İrem Derici, Cem Belevi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevgililerden Muhteşem Düet! - Son Dakika


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