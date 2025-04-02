\'\'Sevgilim olmak istiyorsanız, CV gönderin\'\' diyen Derin Talu, kendisine gelen özgeçmişleri paylaştı

Defne Samyeli'nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 2003 doğumlu kızı Derin Talu, "Sevgilim Olmak İstiyorsanız CV Gönderin" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Talu, şimdi ise gönderilen CV'leri takipçileriyle birlikte değerlendirdi.Kendisine gönderilen CV'leri değerlendirirken son derece titiz yaklaşan Derin Talu, takipçilerinden de CV'yi puanlamalarını istedi.

"BİR TIK YAŞLI TERCİH EDİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde bir erkekte aradığı kriterleri sıralayan Talu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar"

ŞİDDET HABERLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Derin Talu, 4 aylık birliktelik yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından geçtiğimiz sene darp edildiğini iddia etmiş ve darp raporu alarak Emircan Şahin'den şikayetçi olmuştu.