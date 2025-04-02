''Sevgilim olmak istiyorsanız, CV gönderin'' diyen Derin Talu, kendisine gelen özgeçmişleri paylaştı - Son Dakika
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''Sevgilim olmak istiyorsanız, CV gönderin'' diyen Derin Talu, kendisine gelen özgeçmişleri paylaştı

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Geçtiğimiz aylarda erkek arkadaşından gördüğü şiddetle gündeme gelen Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. ''Sevgilim olmak istiyorsanız CV gönderin'' diyen Derin Talu, kendisine gelen özgeçmişleri değerlendirdi.

02.04.2025 09:55  Güncelleme: 10:06
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Defne Samyeli'nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 2003 doğumlu kızı Derin Talu, "Sevgilim Olmak İstiyorsanız CV Gönderin" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Talu, şimdi ise gönderilen CV'leri takipçileriyle birlikte değerlendirdi.Kendisine gönderilen CV'leri değerlendirirken son derece titiz yaklaşan Derin Talu, takipçilerinden de CV'yi puanlamalarını istedi.

'Sevgilim olmak istiyorsanız, CV gönderin' diyen Derin Talu, kendisine gelen özgeçmişleri paylaştı

"BİR TIK YAŞLI TERCİH EDİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde bir erkekte aradığı kriterleri sıralayan Talu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar"

'Sevgilim olmak istiyorsanız, CV gönderin' diyen Derin Talu, kendisine gelen özgeçmişleri paylaştı

ŞİDDET HABERLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Derin Talu, 4 aylık birliktelik yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından geçtiğimiz sene darp edildiğini iddia etmiş ve darp raporu alarak Emircan Şahin'den şikayetçi olmuştu.

\'\'Sevgilim olmak istiyorsanız, CV gönderin\'\' diyen Derin Talu, kendisine gelen özgeçmişleri paylaştı

Defne Samyeli, Derin Talu, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Sevgilim olmak istiyorsanız, CV gönderin'' diyen Derin Talu, kendisine gelen özgeçmişleri paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Talat Yelbuz:
    BEN 52 YASINDAYIM, AZGIN BOGA GIBIYIM 27 2 Yanıtla
  • Andre_rise@243:
    Gündem olup prim kasmak, kimse çalmazsa yine aynı kalacak ama durmazlar 20 0 Yanıtla
  • fenerbahce343434:
    yrrk yalama makinesi ;) 18 1 Yanıtla
  • Atalay k:
    Senin cv yi köprü altında görmüşler 17 0 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    kız milletle tşk geçiyor 17 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    geçen bunun cinsinden biri aynı nedenlerden gözaltına alınmamışmıydı bunu neden almadılar acaba? 17 0 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Swot analysis yaptın mı bakim sen 12 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: ''Sevgilim olmak istiyorsanız, CV gönderin'' diyen Derin Talu, kendisine gelen özgeçmişleri paylaştı - Son Dakika
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