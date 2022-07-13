Sevgilisi Ortaya Çıktı! Bu Sözlerle Açıkladı

Bir ay içerisinde 20'den fazla konser verdiğini söyleyen Melek Mosso, "Her gün farklı şehirdeyim, evime bile gidemiyorum" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞKAN BİRİSİYİM"

Uzun yıllar sokakta şarkılar söyleyen Mosso, bu noktaya tamamen kendi çabalarıyla geldiğinin altını çizdi. Şarkıcı, "Hayallerimi gerçekleştirdim. Çünkü çalışkan birisiyim" dedi.

"ÇEKTİĞİM ÇİLENİN ÖDÜLÜ OLARAK GÖNDERİLDİ"

Oyuncu Serkan Sağdıç'la güzel bir ilişkisi olduğunu söyleyen Mosso, "İlişkim harika gidiyor. Serkan, bugüne kadar çektiğim çilenin ödülü olarak bana gönderilmiş biri. Nazar değmez umarım" şeklinde konuştu.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri aldı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi 'Davarcı'dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve 'gittikçe hızlanarak' anlamına gelen 'Mosso' kelimesinden geliyor.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş vapur hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri verdi. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını yakaladı. 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldı. 2018 yılında Youtube kanalında Yıldız Tilbe'ye ait 'Vursalar Ölemem' şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.