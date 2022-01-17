Sevgilisinden Burcu Esmersoy'a 300 bin TL'lik jest

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Burcu Esmersoy, yaklaşık iki aydır birlikte olduğu oyun yazılımları yapan sevgilisi Nazım Akmandil'in jestiyle karşılaştı. İş insanı, sevgilisinin geçtiğimiz ay kapak olduğu dergi için kesenin ağzına açtı.

Akmandil'in, sunucunun yaptırdığı özel çekimi ve kapak olması için dergiye 300 bin TL ödediği iddia edildi. Yakın çevresine ilişkiden dolayı mutlu oldukları söyleyen ikilinin, nikah masasına oturacağı da konuşuluyor.