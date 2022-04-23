Sevgilisiyle Beş Yıllık İlişkisini Kutladı - Son Dakika
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Sevgilisiyle Beş Yıllık İlişkisini Kutladı

23.04.2022 23:34
Sevgilisiyle Beş Yıllık İlişkisini Kutladı

Dünyaca ünlü defilelerde podyuma çıkan Öykü Baştaş, fotoğrafçı Furkan Temir ile olan beş yıllık ilişkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

2017'de Milano Moda Haftası'nda podyuma çıkan tek Türk manken olan ve Gucci'nin podyum yüzü seçilen Öykü Baştaş, fotoğrafçı Furkan Temir ile 5 yıldır birlikte.

Ünlü model ilişkinin 5. Yılını sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kutladı.

GÜZELLİK ALGISINI UMURSAMIYORUM

Sosyal medyada dış görünüşüyle ilgili aldığı olumsuz yorumlara takılmadığını belirten model, "Güzellik algısını umursamıyorum. Böyle şeylere takılmıyorum" demişti.

GÜZELLİK HERKESE GÖRE DEĞİŞİR

Doğal haliyle kendisini rahat hissettiğini anlatan model, "Moralimi bozmadım. Böyle şeylere çok fazla takılmıyorum, yorumları fazla okumuyorum. Herkesin kendi fikri, güzellik herkese göre değişir. İnsanların yorumları beni çok etkilemiyor. Kim nasıl kendini rahat hissetmek isterse öyle olmalı. Ben kendimi bu şekilde rahat hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sevgilisiyle Beş Yıllık İlişkisini Kutladı
Sevgilisiyle Beş Yıllık İlişkisini Kutladı
Sevgilisiyle Beş Yıllık İlişkisini Kutladı
Sevgilisiyle Beş Yıllık İlişkisini Kutladı

YORUMLAR
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Milano, Podyum, Gucci, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevgilisiyle Beş Yıllık İlişkisini Kutladı - Son Dakika


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