Sevgilisiyle İlk Kez Böyle Görüntülendi - Son Dakika

Snob Magazin'in özel haberine göre; Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile 2018 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 'Miss Turkey Universe 2018' unvanına sahip olan Özlem Kaymaz'ın kızı Tara de Vries ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Kanal D'de ekrana gelen Magazin D Yaz'ın eski sunucusu Tara de Vries, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

Geçtiğimiz gece bir davete yeni sevgilisi ile birlikte katılan Tara de Vries, sevgilisinin ismini vermekten kaçındı.

Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken Tara'nın ilişkisine yeni başladığı öğrenildi.