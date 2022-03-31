Sevgilisiyle İlk Kez Böyle Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sevgilisiyle İlk Kez Böyle Görüntülendi

31.03.2022 23:04
Sevgilisiyle İlk Kez Böyle Görüntülendi

Adı Mahsun Kırmızgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile aşk dedikodularına karışan Özlem Kaymaz'ın güzel kızı Tara de Vries, yeni sevgilisiyle ilk kez objektiflere takıldı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile 2018 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 'Miss Turkey Universe 2018' unvanına sahip olan Özlem Kaymaz'ın kızı Tara de Vries ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Kanal D'de ekrana gelen Magazin D Yaz'ın eski sunucusu Tara de Vries, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

Geçtiğimiz gece bir davete yeni sevgilisi ile birlikte katılan Tara de Vries, sevgilisinin ismini vermekten kaçındı.

Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken Tara'nın ilişkisine yeni başladığı öğrenildi.

Sevgilisiyle İlk Kez Böyle Görüntülendi
Sevgilisiyle İlk Kez Böyle Görüntülendi
Sevgilisiyle İlk Kez Böyle Görüntülendi

YORUMLAR
500
Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi! Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi! Dilara Kurşun kimdir? Model Dilara Kurşun kaç yaşında, nereli? Dilara Kurşun hayatı ve biyografisi! Dilara Kurşun kimdir? Model Dilara Kurşun kaç yaşında, nereli? Dilara Kurşun hayatı ve biyografisi!

Mahsun Kırmızıgül, Miss Turkey, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevgilisiyle İlk Kez Böyle Görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:18 ABD yönetimi tarihte bir ilke imza attı: Günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakıyoruz
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
21:42 Erbakan polemiğiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt
21:37 Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü! İstanbul'daki müzakereler ön plandaydı
20:59 Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
20:46 Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor
20:32 Uzmanlar kalp hastaları ve nefes darlığı çeken vatandaşları uyardı! Çöl tozu geliyor
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 23:10:21. #1.12#
SON DAKİKA: Sevgilisiyle İlk Kez Böyle Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement