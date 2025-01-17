Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor - Son Dakika
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Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor

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Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan Siyah Kalp dizisinde başrol oyuncusu Burak Sergen'in ayrılacağı iddia edildi. Yapım şirketiyle karşılıklı anlaşma sonucu projeden ayrılmaya hazırlanan 63 yaşındaki oyuncunun ayrılığı, yeni bölümde izleyicilere duyurulacak.

17.01.2025 17:41  Güncelleme: 17:51
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Perşembe akşamları ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin oyuncu kadrosunda bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.

Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği, Show TV'nin çekimleri Kapadokya'da yapılan dizisi Siyah Kalp, sezonun sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Yıldız Tunç'un kaleme aldığı ve perşembe akşamları izleyici ile buluşan dizide önemli bir ayrılık yaşanacak.

KARŞILIKLI ANLAŞTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ana karakterlerinden Samet'e hayat veren ünlü oyuncu Burak Sergen, projeye veda etmeye hazırlanıyor. 63 yaşındaki oyuncunun yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak diziden ayrılacak.

Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu gidiyor

Burak Sergen'in ayrılacağı iddia edilen dizinin oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Esra Dermancıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan ve Aras Aydın gibi isimler bulunuyor.

Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor

Burak Sergen, Siyah Kalp, Televizyon, Ünlüler, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bulent Cebeci:
    Diziye herhangi bir etkisi yoktu zaten. 9 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Üzüldüm 7 1 Yanıtla
  • erdal yıldız:
    Durup dururken niye ayriliyorki.Kesinlikle başka bir diziden teklif gelmiştir. 4 0 Yanıtla
  • Ali :
    Fark etmez, kanallarda 24 saat yayin diziler var, birine gider elbette. Brezilyayida gectik. Icimiz disimiz dizi sabahlari kadin proglamlari aksamlari dizi. Türk filmlerini yok artik. Dizi ile yatip dizi ilekalkiyoruz. 3 0 Yanıtla
  • Suat Berk:
    Yaw arkadaş sene 2025 halen bu dizileri izleyen kaldı mı ya 0 0 Yanıtla
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