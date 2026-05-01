Sevilen sanatçı Sefo Denizli'yi salladı

01.05.2026 12:19  Güncelleme: 12:20
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan kutlamalarını dev bir sanat etkinliğiyle taçlandırdı. Kentin sembolü Delikliçınar Meydanı son yılların en yoğun kalabalığına sahne oldu. Gecede sahne alan ünlü sanatçı Sefo, performansıyla Denizli'yi coştururken, on binlerce vatandaşın sevgi gösterileri eşliğinde konuşma yapan Başkan Çavuşoğlu, kente birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında planlanan ancak Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle ertelenen Sefo konseri, on binleri bir araya getirdi. Delikliçınar Şehitler Meydanı'nı hıncahınç dolduran binlerce Denizlili, sevilen sanatçı Sefo'nun şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Sefo sahne performansı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla kenti ayağa kaldırdı.

Başkan Çavuşoğlu: "Bu coşku Denizli'nin hakkı"

Konser öncesinde eşi Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte sahneye çıkarak halkı selamlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, meydanı dolduran on binlerce vatandaşa hitap etti. Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Çavuşoğlu, erteleme kararının toplumsal dayanışma gereği alındığını hatırlatarak, Denizli halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu vurguladı. Başkan Çavuşoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Gecikmiş bir bayram coşkusunu bugün burada, bu muazzam kalabalıkla yaşıyoruz. Denizli'nin enerjisi ve heyecanı bizlere güç veriyor. Sanatla, müzikle ve kardeşlikle bir arada olmaya devam edeceğiz."

"23 Nisan, fırsat eşitliğinin ve milli iradenin simgesidir"

Konuşmasına 23 Nisan'ın tarihsel önemine vurgu yaparak devam eden Başkan Çavuşoğlu, Cumhuriyet'in sunduğu fırsat eşitliğine dikkat çekti. Milli iradenin temellerinin en zor şartlarda atıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Hani o milli iradenin temellerinin atıldığı, bu ülkede yaşayanların artık kula kulluk etmediği; köyünden, kasabasından çıkan bir çobanın bile devletin en üst kademelerine gelebilmesinin temellerinin atıldığı bir gündeyiz. Eğer bugün Serinhisar'dan çıkıp karşınızda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak durabiliyorsam, bu 23 Nisan 1920'de kurulan o Büyük Millet Meclisi'nin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseridir" ifadelerini kullandı.

"Adaletle yönetilen, mutlu bir Denizli hayalimiz var"

Gelecek vizyonunu "mutlu insan ve adil yönetim" ilkesi üzerine kurduklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, tüm kesimleri kucaklayan bir belediyecilik sözü verdi. Şehri ortak akılla yöneteceklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Biz, bu şehrin kadınlarının ve çocuklarının mutlu olduğu bir şehir hayaliyle yola çıktık. Çiftçinin yüzünün güldüğü, kimsenin geride kalmadığı, herkesin eşit ve adil bir şekilde yaşayabildiği bir Denizli hedefliyoruz. Bu şehri yönetenin keyfine göre değil, adaletin inancıyla yönetmek tek arzumuzdur. Daha güzel günleri hep birlikte başaracağız."

Delikliçınar Meydanı'nda tarihi kalabalık

Konuşmanın ardından sahneye alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde çıkan ünlü sanatçı Sefo, en sevilen eserlerini Denizlililer için seslendirdi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, meydanı dolduran binlerce kişi tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Modern sahne şovları ve sanatçının yüksek enerjisiyle birleşen atmosfer, kentin merkezinde adeta bir bayram havası estirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Sefo, sahne performansı ve sempatik tavırlarıyla hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın ailesi iddianamenin iadesini istedi Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi iddianamenin iadesini istedi
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
İmamoğlu bütün tutukluların tahliyesini istedi İmamoğlu bütün tutukluların tahliyesini istedi
Yemek yapmadı diye eşini döverek öldüren sanığa 14 yıl hapis Yemek yapmadı diye eşini döverek öldüren sanığa 14 yıl hapis

13:01
Fas Sultanı’na benzetilen Cem Yılmaz’dan güldüren paylaşım
Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım
12:38
1 Mayıs’ta kahreden kaza 2 işçi feci şekilde can verdi
1 Mayıs'ta kahreden kaza! 2 işçi feci şekilde can verdi
12:05
Yıllarca unutulmayacak görüntü Sarılıp ağladılar
Yıllarca unutulmayacak görüntü! Sarılıp ağladılar
11:26
Mecidiyeköy’de büyük arbede Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı
11:03
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı İlaç, istismar, mobbing...
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...
10:52
İran’dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar
İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar
