Zeki Güner ve Yonca Lodi'den "yelkovan" Şarkısına Muhteşem Düet - Son Dakika
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Zeki Güner ve Yonca Lodi'den "yelkovan" Şarkısına Muhteşem Düet

28.09.2022 22:14
Zeki Güner ve Yonca Lodi'den "yelkovan" Şarkısına Muhteşem Düet

Sevilen sanatçılar Zeki Güner ve Yonca Lodi, söz ve müziği yine Zeki Güner'e ait olan "Yelkovan" isimli duygusal şarkıya muhteşem bir düet yaptılar.

Şarkılarıyla müzikseverlere derin izler bırakan ve aynı zamanda da yakın arkadaş olan Zeki Güner ve Yonca Lodi ilk kez bir düet projesi için bir araya geldiler. Yıllara dayanan müzikal yolculuklarında daha önce "Emanet" ve "Düştüysek Kalkarız" gibi Zeki Güner şarkılarında birlikte çalışan ve müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği şarkılara imza atan ikili, ilk kez bir düet projesi için bir araya gelmesi sevenleri tarafından heyecanla karşılandı. Zeki Güner ve Yonca Lodi hayranlarından şarkıya çıktığı günden itibaren yorum yağdı.

İLKLERİN ŞARKISI "YELKOVAN"

Zeki Güner "Yelkovan" şarkısıyla ilgili "Derin bir yalnızlığı anlatmakta. Güncel altyapısıyla günümüze göz kirpan ama sözleriyle kalıcı pop şarkılarına selam veren bir şarkı." şeklinde konuştu. Geçtiğimiz gün DMC etketiyle müzikseverlerle buluşan "Yelkovan" ın aranjesini ünlü müzisyen Mustafa Ceceli üstlendi. Şarkının klibi ise Türkiye'de ilk kez kullanılan bir ışık tekniği ile gizli ve farklı bir iddia taşıyor. Tamamı siyah-beyaz çekilen klip ayrılıkların renksiz dünyasına dem vuruyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Yonca Lodi, Zeki Güner, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeki Güner ve Yonca Lodi'den "yelkovan" Şarkısına Muhteşem Düet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeki Güner ve Yonca Lodi'den "yelkovan" Şarkısına Muhteşem Düet - Son Dakika
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