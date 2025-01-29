Sevim Emre\'den filtre eleştirilerine sert yanıt: Meyve veren ağaç taşlanır

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Sevim Emre, sık sık sosyal medya hesabında paylaştığı filtreli fotoğraflarla gündeme gelince eleştirilere sert bir yanıt verdi.

Sevim Emre, sosyal medya hesabından paylaştığı filtreli fotoğraflarla gündeme gelmeye devam ediyor. Orhan Gencebay'ın eşi, beraber fotoğraf çektirdiği ünlü isimlere de filtre uygulayınca alay konusu oluyor.

"ÇOK AZ FİLTRE KULLANIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğraftaki filtre gündem olunca "Fotoğraflarımda çok az filtre kullanıyorum. Çok kullanmıyorum. Sadece bir program kullanıyorum" açıklamasını yapan ünlü isim, son fotoğrafında da filtre kullanmayı ihmal etmedi.

Eleştiriler bitmek bilmeyince sinirlenen Emre, eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR"

"Bütün boş konuşanlara benim cevabım. Ben hayatım da hiç kimsenin paylaşımının altına çirkin yorum yapmadım kimseyi incitmedim. Ben insan doğup insan kalabilmişim bu yorumları yazanlar bence insan doğmuşlar ama insan kalamamışlar içlerinde hep bir öfke var ve şükürlü değiller bize saldırmaları da bu duygudan mahrum olmalarından ve mutsuzluklarından... Çünkü biz kötülükle beslenenlerin olmak isteyip de olamadıkları yerde ve sevgi dolu gönüllerdeyiz ne demiş üstat kader hak edilendir ve nasipten öte hiç bir şey olmaz. Gönül dostlarımıza gönül bahçemden solmayan çiçekler yolluyorum"