Sevim Emre'den filtre eleştirilerine sert yanıt: Meyve veren ağaç taşlanır - Son Dakika
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Sevim Emre'den filtre eleştirilerine sert yanıt: Meyve veren ağaç taşlanır

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Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medyada filtreli fotoğraflarıyla gündeme geldi. Emre, eleştirilere 'Meyve veren ağaç taşlanır' diyerek yanıt verdi.

29.01.2025 15:30  Güncelleme: 15:51
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Sevim Emre, sık sık sosyal medya hesabında paylaştığı filtreli fotoğraflarla gündeme gelince eleştirilere sert bir yanıt verdi.

Sevim Emre, sosyal medya hesabından paylaştığı filtreli fotoğraflarla gündeme gelmeye devam ediyor. Orhan Gencebay'ın eşi, beraber fotoğraf çektirdiği ünlü isimlere de filtre uygulayınca alay konusu oluyor.

"ÇOK AZ FİLTRE KULLANIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğraftaki filtre gündem olunca "Fotoğraflarımda çok az filtre kullanıyorum. Çok kullanmıyorum. Sadece bir program kullanıyorum" açıklamasını yapan ünlü isim, son fotoğrafında da filtre kullanmayı ihmal etmedi.

Sevim Emre'den filtre eleştirilerine sert yanıt: Meyve veren ağaç taşlanır

Eleştiriler bitmek bilmeyince sinirlenen Emre, eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR"

"Bütün boş konuşanlara benim cevabım. Ben hayatım da hiç kimsenin paylaşımının altına çirkin yorum yapmadım kimseyi incitmedim. Ben insan doğup insan kalabilmişim bu yorumları yazanlar bence insan doğmuşlar ama insan kalamamışlar içlerinde hep bir öfke var ve şükürlü değiller bize saldırmaları da bu duygudan mahrum olmalarından ve mutsuzluklarından... Çünkü biz kötülükle beslenenlerin olmak isteyip de olamadıkları yerde ve sevgi dolu gönüllerdeyiz ne demiş üstat kader hak edilendir ve nasipten öte hiç bir şey olmaz. Gönül dostlarımıza gönül bahçemden solmayan çiçekler yolluyorum"

Sevim Emre\'den filtre eleştirilerine sert yanıt: Meyve veren ağaç taşlanır

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Son Dakika Magazin Sevim Emre'den filtre eleştirilerine sert yanıt: Meyve veren ağaç taşlanır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mustafa Çakır:
    Meyve veren ağaç taşlanırmış,ne meyven varki taşlanasın. 111 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Saray soytarıları 68 15 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz:
    Allah akıl fikir versin 56 0 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bu yaştan sonra ne meyvesi abla? Hepsi kurumuş artık. 47 0 Yanıtla
  • MERDEM:
    İkisi aynı kişimi yuh artık 34 0 Yanıtla
  • Murat BEYDÜZ:
    meyve ağacı mübarek ???? 28 0 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen:
    meyvesi mi kalmis 25 0 Yanıtla
  • M G:
    Muşmula taşlanmaz benim bildiğim.ergenlerin yaptığı filitrelerle oynamaya devam et sen Teyze (NİNE) 19 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE MEYVESI SEFTALI MI, AYVA MI, KAVUN MU 20 0 Yanıtla
    Necati Kaya:
    Gün kurusu kayısı,yada muşmula. 0 0
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