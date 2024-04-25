Yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım için erken final kararı alınan Şevket Çoruh, 19. sezonu çekilecek olan Arka Sokaklar'dan gelen teklifi kabul etti.
2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, teklifi kabul ederek diziye döndü. 18 sezondur devam eden dizinin yayınlanan fragmanında ise Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in döndüğünün müjdesi verildi. Fragmanda Rıza Amir, kendisine MİT tarafından ulaştırılan fotoğrafta Mesut'u görüyor. Tanıtımında sonunda ise Mesut Komiser geri döndüğü görülüyor.
Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisinde başrol oynamış ancak ekran macerası kısa sürmüştü. Şimdilerde Korkma Ben Yanındayım'da rol alan Çoruh'un bu dizisi için de final kararı alındı.
Son Dakika › Magazin › Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi - Son Dakika
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