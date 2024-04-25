Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi

Geniş Video İzle

Şevket Çoruh, 17 sezon yer aldıktan sonra ayrıldığı Arka Sokaklar dizisine geri döndü. Çoruh'un döndüğü Arka Sokaklar'dan ilk fragman geldi.

25.04.2024 08:15  Güncelleme: 08:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım için erken final kararı alınan Şevket Çoruh, 19. sezonu çekilecek olan Arka Sokaklar'dan gelen teklifi kabul etti.

TANITIMDA GÖRÜLDÜ

2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, teklifi kabul ederek diziye döndü. 18 sezondur devam eden dizinin yayınlanan fragmanında ise Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in döndüğünün müjdesi verildi. Fragmanda Rıza Amir, kendisine MİT tarafından ulaştırılan fotoğrafta Mesut'u görüyor. Tanıtımında sonunda ise Mesut Komiser geri döndüğü görülüyor.

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi

YER ALDIĞI DİZİLER KISA SÜREDE FİNAL YAPTI

Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisinde başrol oynamış ancak ekran macerası kısa sürmüştü. Şimdilerde Korkma Ben Yanındayım'da rol alan Çoruh'un bu dizisi için de final kararı alındı.

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi

Şevket Çoruh, Dizi, Ünlüler, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zafer El: Temdit pilavı gibi bıktırdın ız bitirin artık şu diziyi yeter tadında bırakın 0 1 Yanıtla
  • Ozay Metin: insanı ekrana kitleyen % oyuncudur. Senaryo insanların dikkatini çekmeli çöp senaryoya brad pit ve leonardoyu koy oda final yapar. 0 0 Yanıtla
  • Hızır Ekşi: Yolsuz kaldı,geri döndü 0 0 Yanıtla

07:49 CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var
07:11 Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz’ın ölüm nedeni belli oldu Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu
00:11 Araç sahipleri dikkat Motorine gece yarısı indirim geldi Araç sahipleri dikkat! Motorine gece yarısı indirim geldi
22:59 Meteoroloji’den 44 ile toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı
22:39 ABD’deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı ABD'deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı
08:38 TCMB Para Politikası Kurulu Nisan Ayı Faiz Kararını Açıklayacak TCMB Para Politikası Kurulu Nisan Ayı Faiz Kararını Açıklayacak
08:20 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
08:16 Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a geri dönüyor İlk fragman da geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi
07:54 Ateş Kuşları dizisi final yapıyor Ateş Kuşları dizisi final yapıyor
00:28 Ankara’da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti Ankara'da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti
21:14 CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier’den övgü gecikmedi CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi
20:40 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’la görüşen Özel’e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 08:46:39. #1.11#
SON DAKİKA: Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement