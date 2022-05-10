Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, askere gidiyor - Son Dakika
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Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, askere gidiyor

10.05.2022 11:52

Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine hayat veren Tarık Emir Tekin, askere gidiyor. Bedelli askerlik yapacak oyuncunun birliği evinin sadece 1 durak ilerisinde olan Maltepe'deki askeriye olduğu öğrenildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatiz dizisinde Selçuk karakterini oynayan Tarık Emir Tekin, önceki gün sevgilisi Sofia ile Bebek'teki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Tekin, önümüzdeki günlerde bedelli askerlik yapacağını söyledi.

"ASKERLİK İÇİN ASLA TORPİL YAPTIRMADIM"

Haftaya askerlik yapacağı birliğe teslim olacağını söyleyen başarılı oyuncu, "Kız arkadaşımla askerlik öncesi bir keyif yapalım diye dışarıya çıktık. Bedelli askerlik yapacağım. Ben Fenerbahçe tarafında oturuyorum birliğim de Maltepe. Yakın olması güzel oldu. Hayatımda asla torpil yaptırmadım. Aynı şekilde bunun için de asla yaptırmadım. Kütüğüm İzmit'te olduğu için çıkmış olabilir. Büyük şans oldu. Hayatımda torpil yaptırmam. Askerliğin güzel geçeceğine inanıyorum. Bu görevi hepimiz yapacak bu bizim vatani görevimiz. Annem beni özler ama 28 gün kısa bir zaman" dedi.

Oyuncu Tarık Emir Tekin, askere gidiyor
Oyuncu Tarık Emir Tekin, askere gidiyor
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Tarık Emir Tekin, Maltepe, Selçuk, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, askere gidiyor - Son Dakika


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