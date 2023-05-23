Seyfi Dursunoğlu'nun mirasından milyonlarca lirası ÇYDD'ye kaldı - Son Dakika
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Seyfi Dursunoğlu'nun mirasından milyonlarca lirası ÇYDD'ye kaldı

23.05.2023 16:18

Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Destekleme Derneği'ne bağışlamasına itiraz eden ve vasiyetin iptali için dava açan iki yeğene mahkemeden hiç beklemedikleri bir haber geldi. İptal davasını geri çeviren mahkeme, mirasın derneğe kalmasında karar kıldı.

3 sene önce yaşamını yitiren Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu, hazırladığı vasiyetnamesinde evini ve banka hesabında bulunantüm maddi birikimlerini (2021'de toplam 15 milyon) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni bıraktı. Mirastan pay almak isteyen Dursunoğlu'nun yeğenleri Cemal Erhan Saydam ve Evren Saydam, vasiyetin iptali için mahkemeye başvurdu. Mahkemeden beklenen karar çıktı.

DURSUNOĞLU'NUN AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜLER

ÇYDD de tereke tespit davası açarken, sanatçının noterde vasiyetname hazırlattığı sırada yanında olan 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu da davada tanık olarak yer aldı. Ancak Dursunoğlu'nun iki yeğeni, Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Süren mahkemede bugün karar çıktı ve İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, iki yeğenin açtığı vasiyetin iptali davasını reddetti.

MİRAS DERNEĞE KALDI

Kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, şu ifadeler kullanıldı: "Eğitimim ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının toplumsal gelişmemizde çok önemli payının olduğu bilinciyle yaptığı bağış ile gelecek kuşakların yolunu aydınlatan, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine duyduğu inançla örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu'nu bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz."

Seyfi Dursunoğlu'nun mirasının akıbeti belli oldu! Milyonlarca lira ÇYDD'ye kaldı
Seyfi Dursunoğlu'nun mirasının akıbeti belli oldu! Milyonlarca lira ÇYDD'ye kaldı
Seyfi Dursunoğlu'nun mirasının akıbeti belli oldu! Milyonlarca lira ÇYDD'ye kaldı
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Seyfi Dursunoğlu'nun mirasının akıbeti belli oldu! Milyonlarca lira ÇYDD'ye kaldı Seyfi Dursunoğlu'nun mirasının akıbeti belli oldu! Milyonlarca lira ÇYDD'ye kaldı

Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin, Banka, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seyfi Dursunoğlu'nun mirasından milyonlarca lirası ÇYDD'ye kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyfi Dursunoğlu'nun mirasından milyonlarca lirası ÇYDD'ye kaldı - Son Dakika
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