Seyhan Soylu… CÜPPELİ'YE OLAN AŞKINA MAHKEME ENGELİ!

Bugün Al Sana Haber programında Gökay Kalaycıoğlu " Seyhan' a kötü bir haberim var. Yaptığımız röportajda aşkını dile getirmek istedi. Hatta Damat Bohçası hazırlayıp evinin önüne gidecekti. Gitti mi bilmiyorum?" deyince Seyhan Soylu "Gideceğim" diye yanıtladı. Bunun üzerine Kalaycıoğlu "Gitme boş ver. Çünkü mahkemeden tedbir kararı aldırarak röportajın o kısımlarını kestirmiş." diye açıkladı.

Bu açıklama üzerine Tayyar Işıksaçan ise; "Ben şunu anlayamadım. Yapılmış bir röportajda biri bir mütalaa vermiş ve fikrini söylemiş. Bu Türkiye'deki bir siyasi otorite de olabilir, şahıslarla alakalı olabilir. Beğenisini ve kişiye karşı olan ilgisini sunmuş. Onu yüceltmiş söyledikleriyle. Hakaret yok, aşağılama yok. Gerçekten şaşırdım." deyince Nihat Doğan; "Seyhan' ın aşktan yana yüzü gülmedi" dedi.

Mahkemenin vermiş olduğu karar karşısında hayal kırıklığı yaşayan Seyhan Soylu; "Ben Cübbeli Ahmet Hoca' ya bir hakaret mi etmişim. Bir tane kötü söz mü söylemişim. Bu doğru bir karar değil ki. Ben bir üst mahkemeye itiraz etmek istiyorum. Sayın Hakim veya Hakime, kalbimden geçen buydu. Biz hakaret etmedik onu onurlandırdık. Kalbimle ilgili böyle geçtiyse buna kim karışabilir ki? Gönül bu nereye konacağı belli olmaz.

Bu açıklamamın içinde hiciv de var. Çünkü çok yakışıklı adamlara güvenilmez. İlim, İrfan sahibi olması lazım. Cübbeli Ahmet Hoca gibi nazik, kibar bir insanı beğeniyorum. Ben evli olduğunu bilmiyordum onun. Damat bohçası yapmıştım." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Seyhan Soylu' nun üzüntüsüne dayanamayan Nihat Doğan ise "Ben senin acını paylaşıyorum. Ortada bir dram var. Ortada reddedilmiş bir aşk hikayesi var. Seyhan adına çok üzülüyorum" diyerek destek olurken Seyhan Soylu gözyaşlarına boğuldu.

Nihat Doğan bunun üzerine gözyaşları içinde ağlayan Seyhan Soylu' ya sarıldı. Soylu; "Yemin ediyorum ben kötü bir şey söylemedim. Ona bir şeyler hissettim, onu dile getirdim. İltifat ettim ona. Kıvanç Tatlıtuğ ile asla işim olmaz. İlim irfan sahibi bir adam isterim dedim. Nasıl yasaklar?Ben şimdi evinin önünü çiçeklerle donatacağım ama ona olan aşkımdan değil. Kalbimi kırdı. Ben zekası, aklı, bilgisi ve kurnazlığı olan yani bu kriterlerde bir adam olduğunuz için bu örneklemeyi verdim. Yoksa evli barklı adamsınız. Ama ben gönlünüzü kırdıysam helikopterle evinizin bahçesine güller atacağım hocam" diyerek açıklama yaptı.