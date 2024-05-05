6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak - Son Dakika
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6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşındayken evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada baba Gümüşel'e 20 yıl, anneye 16 yıl 8 ay ve kızın evlendirildiği Kadir İstekli'ye verilen 30 yıl hapis cezasının İstinaf Mehkemesi'nce az bulunması üzerine sanıklar yarın yeniden yargılanacak.

05.05.2024 14:45  Güncelleme: 15:58
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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada İstinaf'ın cezaları az bularak bozmasının ardından sanıklar yarın yeniden yargılanacak.

BABAYA 20, ANNEYE 16, EVLENDİĞİ ADAMA 30 YIL CEZA VERİLMİŞTİ

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin yargılandıkları davada İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Ekim 2023 tarihinde tutuklu sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın ardından mağdur H.K.G.'nin avukatı, sanıkların avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşımıştı.

İSTİNAF CEZALARI AZ BULDU

Yerel mahkemenin kararını değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini aktararak kararı bozmuştu.

Kararda İstinaf Mahkemesi, sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi.

Anne ve babanın cezasını ise ebeveyn olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiğini belirtti. İstinaf, yeniden yargılama yapılması için dosyayı Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Yarın Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yeniden yargılanmasına başlanacak.
6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak
Kaynak: ANKA

Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli, Hakim, Çocuk, Baba, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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