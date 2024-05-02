Yozgat'ta Eşini Öldüren Adam Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Eşini Öldüren Adam Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Geniş Video İzle

Yozgat'ta geçen yıl yaşanan boşanma sürecinde eşini öldüren ve kayınvalidesini ağır yaralayan Mehmet Temel, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası aile adaletin yerini bulduğunu belirtti.

02.05.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta geçen yıl mart ayında yaşanan boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşini Rabia Temel'i öldüren ve kayınvalidesi Güler Güler'i ağır yaralayan Mehmet Temel, eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesini öldürmeye teşebbüsten 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Mehmet Temel, maktul Rabia Temel'in annesi müşteki Güler Güler, maktul yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu. Savcılık mütalaasının okunduğu duruşmada, sanık Mehmet Temel, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Temel'e eşini canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesini öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis cezası verdi.

Karar sonrası Rabia Temel'in annesi Güler Güler, "Ben bugün adalet olduğunu söyleyeceğim. Çok şükür. Yavrum geri gelmeyecek ama katil de cezasız kalmasın" dedi. Abla Sibel Eğilmez de "Başka Rabialar yanmasın, biz çok yandık. Katil cezasını buldu çok şükür" dedi. Baba Adem Güler ise gözyaşlarını tutamadı.

"UMARIZ BU CEZA BAŞKA KADINLARIN YAŞAMASINA VESİLE OLUR"

Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve ailenin avukatı Arzu Sena Topuz, şunları söyledi:

"Çocuklar ve Kadınlar Derneği'ni temsilen buradayız. Bugün Yozgat'ta Rabia Temel için ve annesi Güler Hanım için buradaydık. Rabia boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürüldü geçen sene. Rabia öldürülürken annesi de ağır şekilde yaralandı. Bugün karar duruşması görüldü ve mahkeme Rabia için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Annesine yönelik eylem için de Güler Hanım'a yönelik eylem içinde öldürmeye teşebbüsten 19 yıl verdi. Umarız bu ceza başka kadınların yaşamasına vesile olur."

Yozgat\'ta Eşini Öldüren Adam Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
Kaynak: ANKA

Yozgat, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Eşini Öldüren Adam Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:21 Erdoğan, Amerika’da İsrail’i protesto edenlere yönelik şiddete tepki gösterdi Erdoğan, Amerika'da İsrail'i protesto edenlere yönelik şiddete tepki gösterdi
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
13:00 CHP’li Tanal: Köy camisine 65 bin TL’lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor CHP'li Tanal: Köy camisine 65 bin TL'lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:27 İstanbul’da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:28:00. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Eşini Öldüren Adam Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement