İstanbul'da nitelikli cinsel istismar davasında Yargıtay kararı bozdu - Son Dakika
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İstanbul'da nitelikli cinsel istismar davasında Yargıtay kararı bozdu

İstanbul\'da nitelikli cinsel istismar davasında Yargıtay kararı bozdu

İstanbul Arnavutköy'de öz kızına nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan baba Vedat Olgun, gizli kamera görüntülerinin delil olarak sunulduğu davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği cezayı inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle bozdu. Yerel mahkeme ise ilk kararında direndi. Davanın son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda olacak.

03.05.2024 15:02  Güncelleme: 15:34
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GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL)- İstanbul Arnavutköy'de "öz kızına nitelikli cinsel istismarda bulunduğu" iddiasıyla yargılanan baba Vedat Olgun, gizli kamera görüntülerinin delil olarak sunulduğu davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği cezayı, "inandırıcı delil bulunmadığı" gerekçesiyle bozdu. Yerel mahkeme, ilk kararında direndi.

Lise öğrencisi öz kızına evde yalnız kaldıkları anlarda nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 49 yaşındaki baba Vedat Olgun 30 yıl hapse çaptırıldı. Olay, kızın maruz kaldığı istismarı annesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Anne N.Olgun avukatının tavsiyesiyle evde bulunan Kuran-ı Kerim'in arasına gizli kamera yerleştirdi. 21 Aralık 2019'da baba Vedat Olgun, o tarihte lise birinci sınıfta olan kızı ile evde yalnız kaldığı sırada tekrar kızına cinsel istismarda bulunmaya kalkıştı. Anne N. Olgun, kamera kayıtlarında istismarı görünce elindeki görüntüyle birlikte eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine baba Vedat Olgun tutuklandı.

ÖLÜMLE TEHDİT İDDİANAMEYE GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 27 Ocak 2020'de hazırlanan iddianamede sanık Vedat Olgun'un, mağdur çocuk liseye ilk başladığı senelerde eylemlerine başladığı, bir süre sonra ise mağdurun annesinin evde olmadığı zamanlarda nitelikli şekilde istismar ettiği ve istismarı annesine anlatmaması için hem çocuğu hem de annesini öldüreceğini söyleyerek tehdit ettiği belirtildi. Cumhuriyet savcısı, sanık baba Vedat Olgun'un, "alt soya karşı zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapse çarptırılmasını talep etti.

"BANA TUZAK KURDULAR, NEFSİME YENİLDİM"

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan sanık Vedat Olgun, kızının internet ortamında erkeklerle konuştuğunu, bu konuda kendisini uyardığını ve bu nedenle aralarında husumet oluştuğunu ileri sürdü. Sanık, "kayda alınan videoya ilişkin ise eşi ile kızının kendisine tuzak kurduklarını iddia ederek, o an nefsine yenildiğini" söyledi.

30 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Vedat Olgun'u, 'alt soya karşı zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından ise beraatına karar verdi.

YARGITAY "İNANDIRICI DELİL YOK" DEDİ, YEREL MAHKEME KARARINDA DİRENDİ

Mahkemenin kararını istinafa taşıyan sanık Vedat Olgun, itirazı reddedildikten sonra kararı Yargıtay'da temyiz etti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, "istismar olayının nitelikli halinin gerçekleştiğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını" belirterek, kararı esastan bozdu.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma kararına uymayarak, ilk kararında direndi.

Davada son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da nitelikli cinsel istismar davasında Yargıtay kararı bozdu - Son Dakika

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