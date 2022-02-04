Şeyma Subaşı'nın Hayalleri Suya Düştü

Bir süredir İstanbul'da olan ve buradaki işleriyle ilgilenen Şeyma Subaşı, meydan katında bulunan bir restoranda yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Şu sıralar Miami ve İstanbul arasında mekik dokuduğunu söyleyen Subaşı, dünyaca ünlü bir blog sayfasıyla proje gerçekleştireceğini de söyledi.

"ŞU AN ÖYLE BİR PLANIM YOK"

Miami'de kafe açma projesine de açıklık getiren Subaşı, "Böyle bir düşüncem vardı, ancak dediğim gibi sadece düşünce olarak kaldı. Şu an için böyle bir planım yok" dedi.

Şeyma Subaşı'nın ekonomide yaşanan daralma nedeniyle bu kararından vazgeçtiği öne sürüldü.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kim, nasıl şöhret oldu; Şeyma Subaşı, 2 Temmuz 1990'da Samsun'da doğdu. Bir dönem popüler olan "Var mısın Yok musun" yarışmasına katılan Şeyma Subaşı, 2008 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla ün kazanmaya başladı.

"Var Mısın Yok Musun" adlı yarışma programının ardından Acun Ilıcalı ile yakınlaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, "Yok Böyle Dans" adındaki yarışmada kostüm tasarımcılığı görevini üstlendi.

16 yaşından beri çeşitli tasarımcıların moda defilelerine katılan Şeyma Subaşı, 2014 yılında kendi moda markasını kurarak İstanbul Mercedes-Benz Fashion Week'te ilk defilesini gerçekleştirdi.

2017'de It-Is Ok adında bir aplikasyon çıkardı.

2018 yılının Eylül ayında Acun Ilıcalı ile ortak olarak Bebek'te bulunan Healthyish isimli sağlıklı beslenme temalı kafeyi açtı ve işletmeye başladı. Kafe 2020 Ocak ayında kapandı.

2020 yılında ise Babe isimli giyim markasını kurdu.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı.