Acun Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl'ın sık sık bir araya geldiği biliniyor.

ACUN ILICALI'NIN YANINDAN AYRILMIYOR

Ilıcalı'nın tatillerinde ve yurt dışı gezilerinde sık sık görüntülenen Kübra Açıl ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Mynet'in haberine göre; Dominik'ten Survivor alanından paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl bu sezon ekranda olacak.

ÇARPICI İDDİA...

İddiaya göre; Survivor Panorama ve Ekstra kadrolarına Survivor 2021'de yarışan Hanzade Ofluoğlu ve Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl dahil oldu. Yorumcu kadrosuna geçtiğimiz sezon yarışan isimlerden bir ismin de ilerleyen haftalarda dahil olması bekleniyor.

Kübra Açıl ve Acun Ilıcalı henüz bu iddialarla ilgili bir açıklama yapmasa da Kübra Açıl'ın Dominik paylaşımı iddiaları güçlendirdi.