Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Magazin

Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
06.01.2026 17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Şeyma Subaşı, test sonucu daha çıkmadan uyuşturucu kullandığını iddia etti.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.

ŞEYMA SUBAŞI UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Uyuşturucu kullanıp kullanmadığı test sonuçlarıyla ortaya çıkacak olan Subaşı, sonuçları beklemeden itiraf etti. Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERMİŞTİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda dün gözaltına alınan Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Hakimlikçe, talep doğrultusunda, hakkında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanan Subaşı, serbest bırakılmıştı. Bu arada Subaşı'nın Adli Tıp Kurumunda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği verdiği öğrenilmişti.

Şeyma Subaşı, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti - Son Dakika

Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
