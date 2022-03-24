Sezen Aksu 'aldatıldık' Şarkısını Kime Söyledi? Ferzan Özpetek Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sezen Aksu 'aldatıldık' Şarkısını Kime Söyledi? Ferzan Özpetek Açıkladı

24.03.2022 21:03
Sezen Aksu 'aldatıldık' Şarkısını Kime Söyledi? Ferzan Özpetek Açıkladı

Dünyaca ünlü Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in gösterime giren "Şans Tanrıçası"nda yer verdiği "Aldatıldık" şarkısının söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Sezen Aksu'nun bu film için özel olarak seslendirdiği şarkı İtalya başta olmak üzere, filmin gösterildiği ülkelerde de çok ses getirdi.

Cuma günü seyirci ile buluşan Ferzan Özpetek'in "Şans Tanrıçası", oyunculuklar, görsellik ve güldürürken ağlatan sıcacık bir aile filmi olmasının yanında, Sezen Aksu'nun seslendirdiği "Aldatıldık" şarkısıyla da büyük beğeni topladı.

Sezen Aksu 'aldatıldık' Şarkısını Kime Söyledi? Ferzan Özpetek Açıkladı

Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan ve daha önce Rengin'den dinlediğimiz şarkıyı, Sezen Aksu stüdyoya girerek film için özel olarak seslendirdi.

Sezen Aksu 'aldatıldık' Şarkısını Kime Söyledi? Ferzan Özpetek Açıkladı

Sezen Aksu ile dostluklarının geçmişe dayandığını söyleyen ve filmlerinde mutlaka Sezen Aksu şarkısına yer vermek istediğini belirten Ferzan Özpetek "Sezen Aksu ile konuştuk. Ben bir şarkı istedim. Bu şarkıyı gönderdi bana. Şarkı aslında başka filmlerde de olan ama Sezen'in söylemediği bir şarkıydı. Sezen benim için söyledi bu şarkıyı. O yüzden çok mutluyum. Çok güzel oldu. Defalarca dinlenen bir şarkı. Filmin ilk tanıtım müziği de bu şarkı oldu" ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu 'aldatıldık' Şarkısını Kime Söyledi? Ferzan Özpetek Açıkladı

YORUMLAR
500
Adliye çıkışı yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Adliye çıkışı yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Bomba İtiraf! "sezen Aksu Benim Annem Olur" Bomba İtiraf! "sezen Aksu Benim Annem Olur"

Ferzan Özpetek, Sezen Aksu, Şarkı, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sezen Aksu 'aldatıldık' Şarkısını Kime Söyledi? Ferzan Özpetek Açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
21:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmek
20:32 Fransız basını açıkladı! İste Kerem Aktürkoğlu'nun bilinmeyen hikayesi
20:04 NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın beşten büyük olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz
19:59 Rus istihbaratından gündem olacak iddia: Federal Güvenlik Servisi darbe hazırlığında
19:28 Takımda yeni düzenleme! Fenerbahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı kalıyor
19:25 Adliye çıkışı yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
19:23 Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 21:19:12. #1.13#
SON DAKİKA: Sezen Aksu 'aldatıldık' Şarkısını Kime Söyledi? Ferzan Özpetek Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement