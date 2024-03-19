Sezen Aksu\'nun yemek yediği anlar paylaşıldı!

Müge Anlı'ya katılan genç kadın yardım istedi: Kocam dediğim sevgilim, annemle kaçtı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Nehir, "Kocam dediğim bir çocuğumun babası sevgilim, annemle kaçtı. Bir de bana 'Senin veremediğin ilgiyi annen verdi' diyerek mesajlar gönderdi" diyerek yardım istedi. Canlı yayına bağlanan adam "Biz kaçmadık, ben kayınvalideme yardımcı oldum" derken Anlı da sinirden deliye döndü.