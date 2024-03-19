Sezen Aksu'nun yemek yediği anlar paylaşıldı! - Son Dakika
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Sezen Aksu'nun yemek yediği anlar paylaşıldı!

Sezen Aksu\'nun yemek yediği anlar paylaşıldı!

Emel Müftüoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir süredir gözlerden uzak olan Sezen Aksu ortaya çıktı. Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun ekmek yediği anları paylaşarak 'Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm' notunu düştü. Aksu'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken, bileğindeki hastane künyesi ise merak uyandırdı. Gelen bilgilere göre Sezen Aksu, Amerikan Hastanesi'nde genel sağlık kontrolü yaptırmış.

19.03.2024 18:33
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Bir süredir gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu ile bir araya gelen Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından o anları yayınlamayı ihmal etmedi.

Aksu'nun iki elinde bulunan ekmekleri yediği anları paylaşan Müftüoğlu, "Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm" notunu düştü.

Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun yemek yediği anları paylaştı! Hastane künyesi detayı dikkat çekti

Aksu'nun fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bileğindeki hastane künyesi ise kafaları karıştırdı.

Sezen Aksu'nun Amerikan Hasatanesi'nde genel sağlık kontrolü yaptırdığı gelen bilgiler arasında...

Kaynak: Magazinkolik

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