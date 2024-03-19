Bir süredir gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu ile bir araya gelen Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından o anları yayınlamayı ihmal etmedi.
Aksu'nun iki elinde bulunan ekmekleri yediği anları paylaşan Müftüoğlu, "Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm" notunu düştü.
Aksu'nun fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bileğindeki hastane künyesi ise kafaları karıştırdı.
Sezen Aksu'nun Amerikan Hasatanesi'nde genel sağlık kontrolü yaptırdığı gelen bilgiler arasında...
Son Dakika › Magazin › Sezen Aksu'nun yemek yediği anlar paylaşıldı! - Son Dakika
Survivor 2024 All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki dostluk son dönemde gündeme geliyordu. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de bu konuda iletişim ödülünde 'Aleyna'dan uzak dur' mesajı vermişti. Adada dışlanan Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi. Yunus Emre'nin yanıtı ise duyanları şoke etti.
Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Cüneyt ile Mira arasında geçen "Ramazan" sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti. Mira'nın Ramazan ayını bilmediği sahne için "Seküler kesim için çok yanlış bir genelleme yapılıyor" yorumları yapılıyor.
Müslüm Gürses'in eşi, oyuncu ve şarkıcı Muhterem Nur'un vefatının üzerinden 4 yıl geçti. Muhterem Nur'un hayatı, sanat kariyeri ve Müslüm Gürses ile olan ilişkisi hakkında bilgiler verilmektedir.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Nehir, "Kocam dediğim bir çocuğumun babası sevgilim, annemle kaçtı. Bir de bana 'Senin veremediğin ilgiyi annen verdi' diyerek mesajlar gönderdi" diyerek yardım istedi. Canlı yayına bağlanan adam "Biz kaçmadık, ben kayınvalideme yardımcı oldum" derken Anlı da sinirden deliye döndü.
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Prenses Kate'in eşi Prens William ile yan yana yürürken gülümseyen bir videosu yayınlandı. Ancak çılgın komplo teorileri hala çevrimiçi platformlarda dolaşıyor. Bazıları videodaki kişinin vücut dublörü olduğunu iddia ederken, diğerleri yapay zeka kullanıldığını söylüyor. Kraliyet hayranları ise bu iddiaları kınamaktadır.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Fred'in eşi Monique Salum, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, ''Ula Hamsi Tuttum Seni'' yer alması ise dikkat çekti.
Manga grubunun solisti Ferman Akgül, yerli otomobil TOGG'un direksiyonundaki fotoğrafına sosyal medyadan tepki gösteren Aylin Aslım, Güneş Duru ve Doğan Duru'ya açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasını kaybetti. İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ferman Akgül'ün tazminat talebini reddetti.
Manga grubunun solisti Ferman Akgül, kendisini siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek lince maruz bıraktıkları iddiasıyla Redd Grubu'nun üyeleri Doğan Duru ve Güneş Duru ile sanatçı Aylin Aslım'a açtığı manevi tazminat davasını kaybetti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın reddine karar verdi.
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