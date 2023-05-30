Sezon arasında da çalışacak olan Serenay Sarıkaya ile Metin Akdülger ile başrolü paylaşacak - Son Dakika
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Sezon arasında da çalışacak olan Serenay Sarıkaya ile Metin Akdülger ile başrolü paylaşacak

30.05.2023 16:09

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, başrol olduğu Aile dizisinin bu akşam sezon finali yapmasının ardından "Kimler Geldi Kimler Geçti" isimli Netflix dizisinin çekimlerine başlayacak. Sarıkaya'nın 3 erkek partnerinden biri başarılı oyuncu Metin Akdülger oldu.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol olduğu Aile dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle ekrana gelecek. Sarıkaya biraz dinlendikten sonra yine Ay Yapım'ın imza attığı "Kimler Geldi, Kimler Geçti" adlı Netflix'te yayınlanacak dizinin çekimlerine başlayacak.

METİN AKDÜLGER'LE PARTNER OLACAKLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ece Yörenç'in yazdığı dizide Serenay Sarıkaya bir avukatlık ofisine bağlı çalışan Leyla rolüne hayat verecek. Günümüz ilişkilerini sorgulayan romantik komedi türündeki dizinin yönetmenliğini Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'da da beraber çalıştığı Bertan Başaran yapacak. Ömer, Sarp ve Cem adlı 3 erkek başrol oyuncusunun yer alacağı dizinin belli olan ilk erkek başrol oyuncusu Metin Akdülger oldu.

Akdülger, son olarak Disney Plus'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinde Demet Özdemir, Buğrahan Gülsoy ve Zerrin Tekindor ile başrolü paylaşmıştı.

Sezon arasında da çalışacak olan Serenay Sarıkaya ile Metin Akdülger ile başrolü paylaşacak
Sezon arasında da çalışacak olan Serenay Sarıkaya ile Metin Akdülger ile başrolü paylaşacak
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Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sezon arasında da çalışacak olan Serenay Sarıkaya ile Metin Akdülger ile başrolü paylaşacak - Son Dakika


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