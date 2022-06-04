Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı

04.06.2022 14:42

Şarkıcı Shakira'nın 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique'nin ihanetine uğradığı iddiası basında geniş yer buldu. Basın açıklaması yapan ünlü şarkıcı ihaneti affetmeyerek, "Yollarımızı ayırıyoruz, çocuklarımız için anlayış bekliyoruz" dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın 11 yıldır birlikte olduğu 2 çocuğunun babası futbolcu Gerard Pique tarafından aldatıldığı iddiası dünya gündemine bomba gibi düştü. İhanet iddiasının ardından gözlerin çevrildiği çift, yollarını ayırma kararı aldı.

"ÇOCUKLARIMIZIN ÖZLE HAYATI İÇİN SAYGI TALEP EDİYORUZ"

Daily Mail'de yer alan habere göre, ilişkisini bitiren Shakira, iletişim ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Bizim için en yüksek önceliğe sahip olan çocuklarımızın iyiliği için üzülerek ifade etmeliyiz ki yollarımızı ayırıyoruz. Çocuklarımızın özel hayatına saygı duymanızı talep ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi.

12 yıldır beraber olan fakat evlenmeyen çiftin Milan ve Sasha isimli iki erkek çocuğu bulunuyor.

Ünlü şarkıcı Shakira, ihanet iddiasının ardından 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile ayrıldı

İHANET İDDİASINDA NE OLDU?

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İspanya basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakaladı. Shakira'nın yıldız futbolcudan ayrılma kararı aldığı ve ikilinin haftalardır ayrı yaşadığı belirtildi. Pique'nin ise 'Ben masumum' diyerek iddiayı yalanladığı ileri sürüldü.

Ünlü şarkıcı Shakira, ihanet iddiasının ardından 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile ayrıldı
Ünlü şarkıcı Shakira, ihanet iddiasının ardından 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile ayrıldı
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