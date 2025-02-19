Sibel Can'dan şaşırtan imaj değişikliği: Saçlarını sarıya boyattı - Son Dakika
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Sibel Can'dan şaşırtan imaj değişikliği: Saçlarını sarıya boyattı

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Ünlü şarkıcı Sibel Can, yeni albümü 'Drama' için imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyadı. Sosyal medyada büyük ilgi çeken bu değişiklik, şarkıcının hayranlarını ikiye böldü.

19.02.2025 10:10  Güncelleme: 10:19
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Ünlü şarkıcı Sibel Can, yeni albümü 'Drama' için imaj değişikliğine gitti. Saçlarını sarıya boyatan şarkıcının imaj değişikliği sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Sibel Can, 5 yıl aradan sonra kariyerinin 24'üncü albümü 'Drama'yı çıkardı. Yeni albümünü sosyal medya hesabından tanıtan Sibel Can, imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerinde topladı.

YENİ İMAJI SEVENLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Saçlarını sarıya boyatan ünlü ismin yeni tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Şarkıcıya sarı saçı yakıştıranlar olurken, bazı hayranları ise onu koyu renk saçlarla görmek istediklerini belirtti.

İşte Sibel Can'ın yeni saçları...

Sibel Can'dan şaşırtan imaj değişikliği: Saçlarını sarıya boyattı
Sibel Can\'dan şaşırtan imaj değişikliği: Saçlarını sarıya boyattı

Sosyal Medya, Sibel Can, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sibel Can'dan şaşırtan imaj değişikliği: Saçlarını sarıya boyattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    hiç değişmiyor sibel zaman durmuş gibi onun için hep güzel 16 3 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı:
    hiç yakışmamış özünü bozmuş 5 3 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    haber diye buna derim.... 4 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    daha kötü olmuş 2 3 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    orijinali bu 4 0 Yanıtla
  • jakxUj-kysgiq-6dizsy:
    eeeeeeee 0 1 Yanıtla
  • Tahsin Derin:
    fazla Kurcalıyorsun arabayı bozacaksın atalarımız dururken dememiş ölüyü fazla yıkarsan ya ….. yada …. demişler bu işte böyle fazla kurcalarsan bozarsın bırak olduğu gibi kalsın. 0 1 Yanıtla
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