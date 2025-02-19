Ünlü şarkıcı Sibel Can, yeni albümü 'Drama' için imaj değişikliğine gitti. Saçlarını sarıya boyatan şarkıcının imaj değişikliği sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Sibel Can, 5 yıl aradan sonra kariyerinin 24'üncü albümü 'Drama'yı çıkardı. Yeni albümünü sosyal medya hesabından tanıtan Sibel Can, imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerinde topladı.
Saçlarını sarıya boyatan ünlü ismin yeni tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Şarkıcıya sarı saçı yakıştıranlar olurken, bazı hayranları ise onu koyu renk saçlarla görmek istediklerini belirtti.
İşte Sibel Can'ın yeni saçları...
Son Dakika › Magazin › Sibel Can'dan şaşırtan imaj değişikliği: Saçlarını sarıya boyattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)