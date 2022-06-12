Sıcak Havada Kamuflaj Giymek Beni Zorladı

Galataport'da bir partiye katılan Tarık Emir Tekin askerlik dönemi ile ilgili "Çok güzel insanlar tanıdım. Tabii ki alıştığım temponun biraz dışında olduğu için, erken kalkma gibi diğer eğitimler olsun falan yorucuydu ama keyifli bir yorucuydu. Çok güzel komutanlarım oldu, kışla çok güzeldi. Gayet güzel geçti. Askerliğimin İstanbul'a düşmesi de büyük bir şans oldu. Hatta evime 15 dakika bir mesafedeydi. Askerlikten çıktıktan sonra hemen evime gelebilmem zor olmadı, mutlu etti beni. Zaman zaman zihin kayıyor biraz, evime yakın ama evime gidemiyorum. Askerdeyken nerede olduğunuz çok fark etmiyor. Kışlanın içerisinde başka bir dünya var. Başka bir kurallar var. 1 ay çok kısa bir süre ama onur duyuyor insan orada olunca. Beni en çok zorlayan şey sıcağın altında eğitim esnasında kamuflaj giymek oldu." dedi.

"SADAKATSİZ FİNALİNİ KOĞUŞTA İZLEDİM"

Şevval Sam geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda 'Torun istiyorum.' açıklamasında bulunmuştu.

Bunu hatırlatan muhabirlere Tekin (gülerek) "Hiç zannetmiyorum annemin böyle bir şey dediğini. Biraz olta gibi geldi bu soru. Bana annem böyle bir şey söylemez." dedi. Muhabirlerin "Gelecekte sizin planlar ne?" sorusuna Tekin "Ben de torun istiyorum gelecekte. Ben işimi çok seviyorum, doğru senaryolar seçip hakkını vermek istiyorum rollerin. Buna özen gösteriyorum şu an. İşimi onore etmek için elimden geleni yapmak istiyorum. Sadakatsiz çok güzel bir projeydi. Koğuşta komutanlarım ve diğer arkadaşlar ile Sadakatsiz dizisinin finalini orada izledim. Çok gurur duydum, fakat askerliğimin yeni bittiğini daha yeni anlıyorum. Herkesten de güzel destekler aldım. İlk başta tanımadılar beni. Sakal ve saç kestiğim için. Avantajı da beni tanımadan beni sevmeleri oldu. Bu durum beni çok mutlu etti." dedi.