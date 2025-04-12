Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evleniyor! Düğün tarihi belli oldu - Son Dakika
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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Sihirli Annem\'in Çilek\'i Zeynep Özkaya evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

2000'li yılların sevilen dizisi Sihirli Annem'de Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, geçtiğimiz Ağustos ayında erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi almıştı. Kısa süre sonra nişanlanan çiftin evlenme tarihi ise sonunda belli oldu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Özkaya, davetli listesini hazırladığını ve düğününe yalnızca bir buçuk ay kaldığını müjdeledi.

12.04.2025 14:22
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Türkiye'de yayınlandığı ilk günden itibaren beğeniyle izlenen 'Sihirli Annem'de 'Çilek' karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, şimdilerde hayatının en özel anına hazırlık yapıyor. Evlilik sürecinde olan Zeynep Özkaya'nın son halini görenler ise tanımakta zorlanıyor. Genç oyuncu geçtiğimiz aylarda aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle sevgilisi Oğulcan Can ile evlilik yolunda ilk adımı gerçekleştirmişti.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

DAVETLİ LİSTESİ HAZIR

Özkaya, şimdilerde düğün için hazırlık yapıyor. Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan tören öncesinde davetli listesini düzenlediğini duyuran Özkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün odağım düğün işleri. Son bir buçuk aya girdik, davetli listem hazır. Çok az kaldı" notunu düştü.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evleniyor! Düğün tarihi belli oldu
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Son Dakika Magazin Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evleniyor! Düğün tarihi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ERŞAN KUNERİ:
    çilek tadında gerdek gecesi 2 5 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    1 seneye kalmaz boşanır 0 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    lan oğlum ne yavsak adamlarsiniz şu yorumu kocası görse ayıptır bir kendinizi onun yerine koyun 0 0 Yanıtla
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