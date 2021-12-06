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Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi'' - Son Dakika

Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi''

06.12.2021 11:16
Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi''

Ünlü şarkıcı Sıla, yeni single'ını müzikseverlerle buluşturdu. Sıla, bu süreçte kendisine destek olan oyuncu sevgilisi İlker Kaleli'ye teşekkür etti ve duygusal bir mesaj paylaştı.

Ocak ayında şef Hazer Amani'den boşanan şarkıcı Sıla, ünlü oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini gizlemeye çalışan çift, artık saklanmıyor.

Birlikteliklerini sosyal medyaya taşıyan çiftten Sıla, yeni albümünde kendisine destek olan sevgilisi için duygusal bir mesaj paylaştı.

Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi''

Oyunculuğun yanında müzikle de ilgilenen ve rol aldığı birçok projenin şarkılarına sesiyle hayat veren İlker Kaleli, bu kez sevgilisi Sıla'nın yeni single'ı için stüdyodaydı. Kaleli, bazı şarkıların hem düzenlemesini yaptı, hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı.

Sıla, albümünde emeği geçen sevgilisi ve çalışma arkadaşlarına şu sözlerle teşekkür etti:


Dünden bugüne ne heyecan!

Kaan, teşekkürler.

Emeği geçen tüm müzisyen arkadaşlarım, teşekkürler.

En derin teşekkür de sana sevgilim. Birlikte gördüğümüz bu rüya herhangi bir sabah uyandığımızda unutulabilecek gibi bir rüya değildi. Hatıramızı paylaşmış olmanın sevincindeyim. Benden çok emeğin var bu şarkıda. Yarattığın harikaların, ilhamın daim olsun.

Rüyanın bizce tabiri, çokça inancıyla...

Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin.

Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi''

İlker Kaleli, Sıla, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi'' - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi'' - Son Dakika
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