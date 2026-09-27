Ünlü şarkıcının son hali olay oldu! Cesur sahne kostümü dikkat çekti

Sıla, sahne performansının yanı sıra bu kez tercih ettiği kırmızı kostümle öne çıktı. Sanatçının baştan aşağı tek renk üzerine kurduğu sahne stili gecenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

BAŞTAN AŞAĞI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Konser sahnesine kırmızı büstiyer, kısa ceket ve pantolondan oluşan bir kombinle çıkan Sıla, tek renk tercihine rağmen detaylarla oldukça hareketli bir görünüm yakaladı. Kostümde kullanılan bağcıklar ve pencere detayları, sahne stilinin iddialı tarafını öne çıkardı. Baştan aşağı kırmızı tonların tercih edilmesi ise sanatçının görünümünü daha çarpıcı hale getirdi. Sıla'nın sahne için seçtiği parçalar, klasik konser kostümlerinden farklı olarak daha cesur ve dikkat çekici bir çizgi taşıdı.

KOSTÜMÜN EN DİKKAT ÇEKEN DETAYI BÜSTİYER OLDU

Kombinin merkezinde yer alan büstiyer, kısa ceketle birlikte kullanıldı. Alt bölümde tercih edilen pantolon ise üst parçalarla aynı renk tonunda tutuldu. Böylece Sıla, tepeden tırnağa kırmızı rengin hakim olduğu bütünlüklü bir sahne görünümü oluşturdu. Kostümdeki kesimler, bağcıklar ve açıklık detayları da sanatçının sahnedeki iddialı stilini destekledi.

ISLAK GÖRÜNÜMLÜ SAÇLARIYLA TAMAMLADI

Sıla'nın sahne görünümünde yalnızca kıyafeti değil, saç ve aksesuar tercihleri de öne çıktı. Ünlü şarkıcı, kırmızı kostümünü uzun küpeler ve ıslak görünümlü saç modeliyle tamamladı. Saçlarının geriye doğru şekillendirilmesi, kostümün detaylarını daha görünür hale getirdi.