Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'ni anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'ni anlattı

10.08.2023 14:51

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Haber Bahane programında 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali hakkında konuştu. Ocaklı, festivalin insanlara moral olmasını beklediklerini ve ünlü isimlerin sahne alacağını belirtti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı oldu. 14 – 20 Ağustos tarihleri arasında 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali hakkında konuşan Ocaklı, "Güzel bir etkinliğe imza atmamızı ümit ediyorum. Ünlü isimler sahne alacak" dedi.

"FESTİVALİN İNSANLARA MORAL OLMASINI BEKLİYORUZ"

Şile bezinin dünya modasına yön vereceğini söyleyen İlhan Ocaklı, 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'yle ilgili şunları söyledi: "Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle festivali yapamamıştık. Bu sene de deprem nedeniyle kararsız kalmıştık ama 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin insanlara moral olmasını bekliyoruz. Güzel bir etkinliğe imza atmamızı ümit ediyorum. Geçtiğimiz sene çok güzel geçmişti. Yeni jenerasyondan şarkıcıların yanı sıra Oğuzhan Koç, Ebru Yaşar, Emre Altuğ, Adamlar ve Can Gox gibi isimler sahne alacak. Gündüz de şile bezinin yapımıyla ilgili ritüeller yapılacak. Uluslararası bir festival olacağı için kortej ile başlayacak. Folklor gösterimiz de olacak. Akşam da deniz manzaralı festival alanımızda olacak."

34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali başlıyor! Belediye başkanı anlattı: Birçok ünlü sahne alacak
YORUMLAR
500
Meteoroloji'nin fırtına uyarısı sonrası İstanbul dahil birçok ilde denize girmek yasaklandı Meteoroloji'nin fırtına uyarısı sonrası İstanbul dahil birçok ilde denize girmek yasaklandı

İlhan Ocaklı, Şile, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'ni anlattı - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Fenerbahçe, Fred'i Galatasaray'ın elinden kapıyor! Manchester United'a 15 milyon euroluk teklif
14:52 Fenerbahçe, Fred'i Galatasaray'ın elinden kapıyor! Manchester United'a 15 milyon euroluk teklif
14:51 Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'ni anlattı
14:44 Erdoğan: 15 Ağustos'a kadar tesislerde çadırlarda kalanları konteynerlere yerleştirmiş olacağız
14:39 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali başlıyor! Belediye başkanı anlattı: Birçok ünlü sahne alacak
14:36 Erdoğan: 15 Ağustos'a kadar tesislerde çadırlarda kalanları konteynerlere yerleştirmiş olacağız
14:35 Bakan Şimşek'ten Moody's'in Türkiye değerlendirmesine ilk tepki: Uluslararası normlara uygun politikalara uygulamaya kararlıyız
14:26 Bakan Şimşek'ten Moody's'in ezber bozan Türkiye raporuna ilk tepki: Kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz
14:23 Tete'nin Galatasaray formalı fotoğrafını sızdıran personelin işine son verildi
14:14 Bu karenin bedeli çok ağır oldu! Tete'nin Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşan personel işten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2023 15:07:38. #1.11#
SON DAKİKA: Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'ni anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement