Simav Gölcük Yaylası Yörükleri Derneği 1. Yılını Yörük Şenliğiyle Kutladı - Son Dakika
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Simav Gölcük Yaylası Yörükleri Derneği 1. Yılını Yörük Şenliğiyle Kutladı

Anadolu'nun kültürel zenginliğini gelecek nesillere yaşatmayı hedefleyen Simav Gölcük Yaylası Yörükleri Derneği, kuruluşlarının birinci yıl dönümünü Yörük Şenliği ile kutladı. Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Yiğit'in sahne aldığı şölende Simav yöresine ait türküler, geleneksel oyunlar ve yöresel lezzetler yer aldı. Yörük kültürünü köy köy dolaşarak yaşatan Mehmet Yiğit, etkinlikte Yörük kültürüne verilmesi gereken değeri anlattı. Şenlik, keşkeklerin pişirildiği kazanlar, kavrulan helvalar ve Yörük oyunlarıyla sona erdi.

04.06.2024 12:47
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Anadolu'nun kültürel zenginliğini gelecek nesillere yaşayarak ulaştırmak isteyen Simav Gölcük Yaylası Yörükleri Derneği, kuruluşlarının birinci yıl dönümlerini düzenledikleri 'Yörük Şenliğiyle kutladılar.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Yiğit'in sahne aldığı şölende Simav yöresine ait türküler, Yörük kültürünü yaşatan geleneksel oyunlar ve yöresel lezzetlerin yer aldığı şölen bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası'nda Simavlılara unutulmaz bir gün yaşattı.

"Yörük kültürünü köy köy dolaşarak yaşatıyor"

Yörük kültürünü köy köy dolaşarak yaşatmak için büyük bir mücadele veren Simavlı sanatçısı Mehmet Yiğit, " Bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası'nda düzenlediğimiz Yörük Şenliğinde Simavlı hemşerilerimizle unutulmaz bir gün yaşadık. Daha önce birçok medya kanalı başta olmak üzere köy köy sahne aldığım her düğünde Yörük kültürüne verilmesi gereken değeri anlatmaya çalıştım. Yörük kültürü, yüzyıllar önce Anadolu'nun bağrında şehir şehir gezilse de çadırların kurulduğu her yer bize emanet edilen bir kültürün parçası ve bunların gelecek kuşaklara aktarılması özellikle bu dönemlerde daha da fazla önemli hale geliyor. Ben, tüm Simavlıları böyle güzel bir etkinlikte tek bir çatı altında toplayan dernek başkanımız Ahmet Baştimur, başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yörük kültürünün ve Yörük obasının geleneksel değerlerinin büyük bir birliktelikle gerçekleştiği 1. Gölcük Yaylası Yörük Şenlikleri, kazanlarda pişen keşkekler, kavrulan helvalar, Yörük beylerinin İslamoğlu zeybeği, Yörük kadınlarının kaşık oyunlarıyla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Simav Gölcük Yaylası Yörükleri Derneği 1. Yılını Yörük Şenliğiyle Kutladı - Son Dakika

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