Simge, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 4,5 metrelik özel tasarım elbise giydi

Aylardır konserden konsere koşan Simge gelen yoğun istek üzerine ikinci kez dün akşam Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Biletleri günler öncesinden tükenen konser için haftalardır hummalı bir şekilde çalışan Simge ve ekibi bu gece için özel bir sahne dekoru hazırladı, LED ekranlarla farklı ışık şovları tasarladı. Şarkıcı 10. Yıl Marşı'nı okurken de 1 ayda hazırlanan bir kostüm giydi.

4,5 METRELİK ELBİSE

Aşkın Olayım başta olmak üzere tüm hit şarkılarını seslendiren Simge konserin normal akışı devam ederken "10. Yıl Marşı"na girdi ve sahnede 30 Ağustos coşkusu yaşandı. Tanju Babacan'ın üniversite öğrencilerinden oluşan ekibiyle 1 ayda tamamladığı, enstalasyon tekniği ile hazırlanan 3.20 metre yüksekliğindeki, 4.5 metre enindeki kostüm konser sırasında izleyicilerin gözleri önünde Simge'ye 20 kişilik sahne ekibi tarafından giydirildi.

ALKIŞ TUFANI KOPTU

Üzerinde Kurtuluş Savaşı'nı temsil eden görüntülerin olduğu elbise tamamıyla ortaya çıktığında uzun süren bir alkış tufanı koptu. Harbiye Açık Hava'daki beş bin kişi 10. Yıl Marşı'na ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik ettiğinde ortaya muazzam bir görüntü çıktı.