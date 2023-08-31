Simge, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 4,5 metrelik özel tasarım elbise giydi - Son Dakika

Simge, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 4,5 metrelik özel tasarım elbise giydi

Son Güncelleme: 31.08.2023 09:10

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Simge Sağın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir elbise tasarlattı. Işık şovları, repertuvarı ile geceye hazırlanan şarkıcı, 1 ayda hazırlanan 4,5 metrelik bir kostüm giydi.

Aylardır konserden konsere koşan Simge gelen yoğun istek üzerine ikinci kez dün akşam Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Biletleri günler öncesinden tükenen konser için haftalardır hummalı bir şekilde çalışan Simge ve ekibi bu gece için özel bir sahne dekoru hazırladı, LED ekranlarla farklı ışık şovları tasarladı. Şarkıcı 10. Yıl Marşı'nı okurken de 1 ayda hazırlanan bir kostüm giydi.

4,5 METRELİK ELBİSE

Aşkın Olayım başta olmak üzere tüm hit şarkılarını seslendiren Simge konserin normal akışı devam ederken "10. Yıl Marşı"na girdi ve sahnede 30 Ağustos coşkusu yaşandı. Tanju Babacan'ın üniversite öğrencilerinden oluşan ekibiyle 1 ayda tamamladığı, enstalasyon tekniği ile hazırlanan 3.20 metre yüksekliğindeki, 4.5 metre enindeki kostüm konser sırasında izleyicilerin gözleri önünde Simge'ye 20 kişilik sahne ekibi tarafından giydirildi.

Simge, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 4,5 metrelik özel tasarım elbisesiyle kutladı

ALKIŞ TUFANI KOPTU

Üzerinde Kurtuluş Savaşı'nı temsil eden görüntülerin olduğu elbise tamamıyla ortaya çıktığında uzun süren bir alkış tufanı koptu. Harbiye Açık Hava'daki beş bin kişi 10. Yıl Marşı'na ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik ettiğinde ortaya muazzam bir görüntü çıktı.

Simge Aköz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Simge, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 4,5 metrelik özel tasarım elbise giydi - Son Dakika


Son Dakika
10:40 Son Dakika: Bakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum: Uyguladığımız politikaların etkilerini görmeye başladık
10:40 7 yıllık evli Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden kızlarıyla ilk aile pozu geldi
10:13 İsrailli rakibiyle tokalaşan İranlı halterci ömür boyu müsabakalardan men edildi
10:12 Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2023'ün 2. çeyreğinde yüzde 3.8 büyüdü
09:40 Galatasaray'da Berkan Kutlu, İstanbul'u terk etti! Yeni rotası İtalya
09:29 Ekonomist Korhan Berzeg'ten ses yok! 74 gün sonra eve dönen köpeği Tina'nın tasması inceleniyor
09:22 Johannesburg'daki Yangında 52 Kişi Hayatını Kaybetti
09:16 Galatasaray, Sacha Boey için gelen 24 milyon euroluk teklifi hiç düşünmeden reddetti! Sebebi çok açık
09:10 Simge, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 4,5 metrelik özel tasarım elbise giydi
09:01 İstanbul Gaziosmanpaşa'da Salvador Dali maskeli soygun girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2023 10:49:25. #1.11#
SON DAKİKA: Simge, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 4,5 metrelik özel tasarım elbise giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement