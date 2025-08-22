Simge Sağın, Aleyna Tilki'ye Verdiği Destekle Gündemde - Son Dakika
Magazin

Simge Sağın, Aleyna Tilki'ye Verdiği Destekle Gündemde

22.08.2025 10:13
DJ Erdem Kınay'la yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Simge Sağın, bu kez Aleyna Tilki'ye verdiği içten destekle konuşuldu. Tilki'nin albüm lansmanında konuşan Sağın, "Zor bir anımda yanımdaydı, gönülden destekliyorum onu" dedi.

Son dönemde DJ Erdem Kınay ile yaşadığı polemiklerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, bu kez gündeme Aleyna Tilki'ye verdiği destekle geldi. Genç yaşına rağmen kariyerinde önemli adımlar atan Aleyna Tilki, yeni albümünün tanıtımını görkemli bir etkinlikle gerçekleştirdi. Müzik ve magazin dünyasından birçok ismin katıldığı lansman gecesi, renkli anlara sahne oldu.

Simge Sağın'dan Aleyna Tilki'ye duygusal destek: Zor anımda yanımdaydı

Etkinliğe katılan isimler arasında Simge Sağın da yer aldı. Gece boyunca objektiflere samimi pozlar veren Simge, genç meslektaşı Aleyna Tilki'ye dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Tilki ile olan dostluklarına vurgu yapan Simge, duygularını şu sözlerle dile getirdi, "Aleyna benim için özel biri. Çok zor bir anımda yanımda, dibimde oldu. Gönülden destekliyorum onu."

Simge'nin bu sözleri, müzik dünyasında zaman zaman yaşanan rekabet algısına da adeta bir cevap niteliğindeydi. Kısa süre önce Erdem Kınay'la yollarının ayrılması ve ardından yaşanan gerilimle gündeme gelen Simge, bu defa dostluk ve dayanışmayla konuşuldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

07:32
