Sinan Akçıl Aşk Acısı mı Çekiyor?

Yeşil Nesil Atölyeleri'nin düzenlediği konserler serisinde Akalın, payet taşlı elbisesiyle göz kamaştırdı. Cesur sahne kostümleriyle tartışılan meslektaşlarının aksine ünlü şarkıcı, sahnede Pınar Kerimoğlu imzalı daha kapalı bir elbise tercih etti. Kendisine eşlik eden dansçıları ile birlikte yaklaşık iki saat boyunca sahnede muhteşem bir performansa imza atan Akalın'ı izlemeye gelenler arasında; ünlü yapımcı Polat Yağcı ve eşi Ahsen Yağcı, oyuncu Serkan Şengül ve Sinan Akçıl göze çarpan isimler arasındaydı.

Hit şarkılarıyla konsere başlayan Akalın, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye yakın dostu Sinan Akçıl'ı çağırdı. Aynı sahneyi paylaşan ikili, düet yaptı. 'Yalan', 'Ders olsun' ve 'Atma' şarkılarını birlikte söyleyen ikili, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Birlikte seslendirdikleri 'Yalan' şarkısını söylemeye başlamadan önce Akalın'ın "Aramızda aşk acısı çekenler var mı?" diye izleyicilere sorduğunda eşi Burcu Kıratlı ile boşanma kararı alan Akçıl'ın "Bende" diye bağırması dikkat çekti.

Demet Akalın kimdir?

1972 yılında dünyaya gelen Demet Akalın Gölcük Kocaeli'de doğmuş ve aslen Kocaeli'lidir. Demet Akalın oyunculuk, mankenlik ve müzik kariyerine hızlı bir giriş yapmıştır. Gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü "Sebebim"i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı. Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı. 2012 yılında Okan Kurt ile evlenmiş, evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Hira isminde bir kız çocukları vardır.

Sinan Akçıl kimdir?

Sinan Akçıl 20 Mayıs 1982 tarihinde Leeuwarden, Hollanda'da dünyaya geldi. Türk besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı olarak anılan Sinan Akçıl, Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır. Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı. Akçıl'ın 2011 "Kalp Sesi", 2014 "Tabi Tabi", 2017 "Yüzyılın Aşkı", 2020 yılında da "Piyanist" adlı albümleri bulunuyor.

Akçıl 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlendi.